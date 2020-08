Kotikonttoreissa uurastetaan entiseen tapaan – monet työpaikat osasivat varautua etätyön jatkumiseen

Hallituksen tuore etätyösuositus ei STT:n haastattelemien yritysten mukaan aiheuta suuria muutoksia jo totuttuun etätyöskentelyyn.

Teleyhtiö Elisa kertoi jo ennen kesälomakautta jatkavansa vahvaa etätyösuositusta syyskuun alkuun saakka. Hallituksen tuore suositus ei aiheuttanut välittömiä toimia, koska etätyöskentelyn jatkumiseen oli jo varauduttu, Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho sanoo STT:lle.

Yhtiön työntekijät tekevät normaalioloissakin etätöitä keskimäärin lähes 80 päivää vuodessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tämä on meille aste-eron muutos. Keväällä ehkä ajateltiin, että tämä olisi väliaikaisjärjestely, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että epidemia kestää, emmekä tiedä kuinka kauan. On löydettävä toimintatavat, jotka ovat sekä turvallisia että pitkällä aikajänteellä kestäviä, Ranta-aho toteaa.

Elisalla työntekijä on kaiken aikaa saanut halutessaan tulla lähityöhön toimistolle.

– Työ pitää tietysti pystyä järjestämään turvallisesti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että enimmillään noin 30 prosenttia väestä pystyy olemaan samaan aikaan toimistolla.

Tällä hetkellä toimistolla käy töissä noin 10 prosenttia toimistotyössä olevasta henkilöstöstä.

Ranta-aho muistuttaa, että monia työtehtäviä ei pysty hoitamaan etänä. Toimistotyön lisäksi Elisalla on esimerkiksi myymälätyötä ja lähitukea, joiden tekeminen etänä ei onnistu.

Ranta-aho kertoo, että yhtiössä on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi siitä, että osaamiseen tai hyvinvointiin liittyvät haasteet eivät välttämättä tule jatkuvassa etätyössä riittävän hyvin esiin. Toisaalta esimerkiksi työmatkoista säästyvä aika on voinut johtaa parempiin uniin ja kiireettömämpään oloon.

Syyskuun alusta Elisalla otetaan käyttöön varausjärjestelmä, jossa työntekijät voivat varata toimistolta työpisteen itselleen. Lisäksi pieniä kokouksia voidaan pitää, mutta isoja tapahtumia ei edelleenkään järjestetä.

Nordea palailee konttorille

Pankkikonserni Nordean Suomen henkilöstöjohtaja Sini Kivekäs kertoo STT:lle sähköpostitse, että Nordeassa on kesän aikana noudatettu paluusuunnitelmaa, jonka mukaan pääkonttorille palataan asteittain kesäkauden aikana.

– Henkilökuntaa on ollut pääosin paikalla konttoreissa ympäri maata koko kevään, joten paluusuunnitelma on koskenut valtaosin pääkonttoria ja siellä hoidettavia tukitoimintoja, Kivekäs sanoo.

Hallituksen etätyösuositusta sovelletaan alueellisena, ja Kivekkään mukaan Nordeassa voidaan käyttää alueellista arviota esimerkiksi sisäisten tapaamisten ja asiakastapaamisten järjestelyissä. Esimerkiksi turvaetäisyyksien noudattaminen ja hygieniasta huolehtiminen linjataan Kivekkään mukaan kuitenkin koko maan tasolla.

– On tärkeää mahdollistaa myös toimistolla työskentely ja huolehtia sen turvallisuudesta, koska kaikissa tehtävissä ei voida tehdä etätöitä. On tärkeää myös huomata, että kevään pitkän etätyötilanteen jälkeen tiimeillä ja osalla työntekijöistä on tarpeita päästä työskentelemään toimistolle.

Nordeassa on tehty Elisan tapaan etätöitä laajasti jo ennen koronaa. Konsernin keväisen henkilöstökyselyn mukaan työntekijöiden kokemukset korona-ajan työstä ovat olleet varsin myönteisiä.

– Jos työtehtävät ovat mahdollistaneet etätyön, se on koettu positiiviseksi paitsi koronakriisin aikana turvallisuustekijänä, myös esimerkiksi siitä näkökulmasta, että yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen on helpottunut monen kohdalla. Toisaalta monella on ollut myös haasteita etätyössä, jos kotona ei ole ollut työrauhaa tai työergonomiassa on ollut suurempia puutteita, Kivekäs summaa.

Stora Enso etäilee entiseen tapaan

Metsäyhtiö Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen kertoo, että heillä etätyöt eivät ehtineet päättyä ennen hallituksen uutta suositusta. Etätöitä on tehty maaliskuusta saakka.

Härkösen tietojen mukaan etätyöskentelyyn liittyen ei ole havaittu suurempia ongelmia.

– Etätyö jatkuu meillä toistaiseksi, ja odotamme, miten tilanne etenee. Olemme globaali yritys ja meillä on toimintaa monessa maassa, ja seuraamme tarkasti kunkin maan ohjeistuksia.

Tuore suositus ei aiheuta Stora Ensolle uusia toimenpiteitä, vaan etätyöskentelyä jatketaan entiseen malliin.

– Johtoryhmä tietysti seuraa paitsi Suomen, myös muiden maiden ohjeistusta. Meidän toimintaamme tällä ei ollut muutosta.

Etätyötä ovat tehneet kaikki työntekijät, joille se on ollut mahdollista.

– Luonnollisesti esimerkiksi tehtailla henkilöt käyvät töissä, ja heillä on tiukat turvallisuusohjeet, Härkönen sanoo.