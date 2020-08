Tornion räjähdyksestä epäillyt miehet vangittiin

Tornion räjähdyksestä epäillyt kaksi miestä on vangittu. Lapin käräjäoikeus määräsi 38- ja 20-vuotiaat miehet tutkintavankeuteen todennäköisin syin epäiltyinä tuhotyöstä ja räjähderikoksesta.

Vangitsemisistunnot pidettiin Kemissä aamulla.

Tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista vahvisti eilen STT:lle, että toinen miehistä on jutun pääepäilty. Mäntyniemen mukaan vangitut miehet tuntevat toisensa.

Kahden viikon takaisessa räjähdyksessä Tornion Aarnintiellä vahingoittui Rajavartiolaitoksen käyttöön vuokrattu pakettiauto. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Poliisi selvittää teon motiivia.

– Tutkinnan keskeinen tehtävä on selvittää, kohdistuiko tämä Rajavartiolaitokseen vai ei. Se on nyt se keskeinen tutkintalinja tällä hetkellä. Motiivi on vielä tarkentumatta, Mäntyniemi sanoi.

Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on majoittunut Aarnintiellä, joka on pienkerrostalovaltaista asuinaluetta. Poliisin tietojen mukaan vuokra-autoa oli käytetty räjähdystä edeltäneenä iltana. Autossa ei ollut Rajavartiolaitoksen tunnuksia.

Tutkinnassa tehtiin viime perjantaina neljä kiinniottoa Länsi-Lapissa ja lauantaina viides kiinniotto Lapin alueella. Lauantaina otettiin kiinni toinen tänään vangituista miehistä.

Kiinni otetuista kolme on vapautettu.

– Osallisuus on sen verran vähäinen, että heidät päästettiin pois, Mäntyniemi sanoi.