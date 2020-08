Yön uutiskooste: Vesilintumetsästys alkaa, Obaman mukaan Trump ei ole koskaan ottanut tehtäväänsä vakavasti

Käräjäoikeus on ilmoittanut, että oikeudenkäynti järjestetään suljetuin ovin. Myös haastehakemus ja Salmisen kirjallinen vastaus aiotaan salata.

Salminen kertoi syytteestään Instagram-tilillään viime vuoden joulukuussa. Hänen mukaansa syyte liittyy hänen ja toisen aikuisen välisiin tapahtumiin. Salminen kirjoitti kiistävänsä epäillyn rikoksen.

Vesilintumetsästys alkaa - järjestöt muistuttavat lajitunnistuksen tärkeydestä

Vesilintujen metsästyskausi alkaa tänään kello 12. BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

Suomessa monen tärkeän riistavesilinnun kanta on taantunut koko 2000-luvun ajan, ja suuri osa vesilintulajeista on nykyisin uhanalaisia, järjestöt kirjoittavat tiedotteessa. Punasotka on esimerkiksi luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi.

Presidentti Obama: Trump ei ole koskaan ottanut tehtäväänsä vakavasti

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama aikoo demokraattien puoluekokouksessa pitämässä puheessaan kyseenalaistaa sen, onko presidentti Donald Trump ottanut tehtäväänsä lainkaan vakavasti. Obaman on määrä puhua kokouksessa aikaisin torstaiaamuna Suomen aikaa.

Puheen etukäteen julkaistujen katkelmien mukaan Obaman on tarkoitus sanoa, että presidentti Trumpia ei olisi kiinnostanut käyttää tehtävän antamaa valtaa muuhun kuin tämän itsensä ja ystäviensä auttamiseen.

New York Timesin mukaan vain harva presidentti, Trumpia lukuun ottamatta, on kuvaillut toista presidenttiä yhtä raa'alla tavalla. (Lähde: AFP)

Valkovenäläisiä oppositioaktivisteja on saapunut Puolaan

Puolan ulkoministeri kertoi keskiviikkona, että valkovenäläisiä oppositioaktivisteja on saapunut maahan.

Euroopan unioniin kuuluvaan Puolaan saapuivat Valeri ja Veronika Tsepkalo. Entisen diplomaatti Valeri Tsepkalon asettuminen ehdolle elokuun vaaleihin estettiin, ja Veronika Tsepkalo on ollut näkyvästi mukana opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskajan kampanjassa.

Tihanovskaja on jo aiemmin paennut Liettuaan.

Valko-Venäjällä on vastustettu elokuun presidentinvaalien tulosta. Keskiviikkona presidentti Aleksandr Lukashenko antoi uutistoimisto Beltan mukaan liudan määräyksiä lopettaakseen maan suuret protestit. (Lähde: AFP)

Malissa oppositio aikoo tehdä yhteistyötä sotilasvallankaappauksen johtajien kanssa - kutsuu ihmisiä juhlimaan "kansan voittoa"

Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Malissa oppositio on luvannut tehdä yhteistyötä sotilasvallankaappauksen johtajien kanssa maan poliittisessa siirtymässä.

Oppositiokoalitio M5-RFP kertoi myös, että pääkaupunki Bamakossa ja ympäri maata tullaan järjestämään suuri kokoontuminen, jossa juhlittaisiin "kansan voittoa".

Sotilaat kaappasivat tiistaina presidentti Ibrahim Boubacar Keitan, joka myöhemmin jätti tehtävänsä.

Sotilasvallankaappauksen johtajat ovat kertoneet poliittisesta siirtymäajasta, jonka jälkeen maassa järjestettäisiin vaalit. (Lähde: AFP)

Kaliforniassa tuhansia paennut maastopalojen tieltä, kymmeniä koteja tuhoutunut

Yhdysvaltain Kaliforniassa tuhannet ihmiset ovat paenneet nopeasti leviävien maastopalojen tieltä. Palot ovat tuhonneet kymmeniä koteja ja rakennuksia.

Paloja riehuu esimerkiksi Pohjois-Kaliforniassa sijaitsevan, noin 100 000 asukkaan Vacavillen kaupungin ympäristössä. Joidenkin asukkaiden on kerrottu paenneen paloja pelkät pyjamat yllään liekkien iskiessä jo teiden yli. Liekit ovat saaneet myös kaasuputkia räjähtämään useissa asumuksissa.

Monet evakuoituneet ovat saaneet palovammoja paetessaan liekkejä henkensä edestä.

Viranomaiset kertoivat keskiviikkona paikallista aikaa, ettei paloja oltu vielä saatu hallintaan. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat käynnistää kiistellyn mekanismin, jolla se ajaa Iranille pakotteita YK:ssa - sanktiokysymyksessä Yhdysvallat katsoo yhä olevansa jättämänsä ydinsopimuksen osapuoli

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että maan ulkoministeri Mike Pompeo aikoo aktivoida kiistellyn mekanismin, jonka tarkoituksena on määrätä uudelleen pakotteita Iranille.

Yhdysvallat ajoi asevientikiellolle jatkoa YK:n turvallisuusneuvostossa, mutta hävisi asiaa koskevan äänestyksen perjantaina.

Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta Trumpin johdolla vuonna 2018.

Sanktiokysymyksessä Yhdysvallat kuitenkin katsoo olevansa edelleen sopimuksen osapuoli. Se aikoo vetäytymisestään huolimatta käyttää kiisteltyä sopimusteknistä yksityiskohtaa pakotteiden palauttamiseen. Sopimuksessa mukana oleva maa voi yksipuolisesti vaatia sanktioiden palauttamista, jos Iran rikkoo sopimuksen ehtoja. (Lähde: AFP)

Rantanen ja Donskoi syöttöpisteille Coloradon maalijuhlissa

Mikko Rantasen ja Joonas Donskoin Colorado Avalanche on voittanut Arizona Coyotesin NHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen viidennessä kamppailussa. Colorado kaatoi Arizonan tylysti 7–1 ja vei ottelusarjan voiton 4–1.

Colorado takoi murskaluvut Arizonaa vastaan jo toistamiseen, kun myös ottelusarjan neljäs kohtaaminen päättyi 7–1 Coloradolle.

Rantanen kirjautti kaksi ja Donskoi yhden syöttöpisteen nyt pelatussa ottelussa. Arizonan maalille kolmannen erän alussa tullut Antti Raanta torjui viisi kertaa.

Ahon Carolinan NHL-kausi päättyi Bostonia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Sami Vatasen Carolina Hurricanesin kausi päättyi ensimmäisen kierroksen pudotuspelisarjassa Boston Bruinsia vastaan. Boston otti viidennessä kohtaamisessa voiton 2–1 ja päätti Carolinan kauden voitoin 4–1.

Aholle kirjattiin syöttöpiste Haydn Fleuryn ensimmäisen erän maalista, joka lopulta jäi ottelussa joukkueen ainoaksi. Toisessa erässä Boston nousi tasoihin ja lopulta ohi erän viimeisillä sekunneilla. Molemmat Bruinsin maalit syntyivät ylivoimalla.

Bostonin luottovahti Tuukka Rask ei ollut juhlistamassa sarjan voittoa, kun viikonloppuna Rask ilmoitti jättävänsä pudotuspelit kesken perhesyistä. Bruinsin maalille noussut Jaroslav Halak torjui nyt pelatussa ottelussa 23 kertaa.