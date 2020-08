Suomessa 37 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tartuntatapauksia. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomessa on todettu 37 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 310, mikä on 150 enemmän kuin edellisellä vastaavalla jaksolla.