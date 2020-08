Heinäkuun sadejakso verotti hunajasatoa, mehiläiset joutuivat syömään omia varastojaan

Suomen Mehiläishoitajain Liitto arvioi, että hunajasato jää tänä vuonna vähän keskimääräistä pienemmäksi erityisesti heinäkuun viileyden ja sateiden takia. Heinäkuun sadejakson aikana sadontulo pysähtyi liiton mukaan lähes täysin, jolloin mehiläiset joutuivat syömään jo keräämiään hunajavarastoja.

– Sateisella säällä mehiläiset eivät lennä. Kosteuden vuoksi mesi lisäksi laimenee ja mehiläisten on vaikeaa hyödyntää sitä, Suomen Mehiläishoitajain Liiton toiminnanjohtaja Mirkka Aarrekorpi kertoo STT:lle.

Kesäkuun lämpö näkyy syksyn sadossa

Lämmin kesäkuu oli pölytyksen kannalta otollista aikaa, jolloin mehiläiset keräsivät satoa esimerkiksi voikukasta, syysrypsistä ja -rapsista, hedelmäpuista, vadelmasta ja metsämarjoista. Kesäkuun lämpö näkyykin Mehiläishoitajain Liiton mukaan syksyllä omenoiden ja metsämarjojen runsaassa sadossa.

Hunajasadon pitkäaikainen keskiarvo on noin 40 kiloa mehiläispesää kohti. Sadossa on liiton mukaan paikallisia eroja ja esimerkiksi Länsi-Suomessa satoennuste on paikoin normaali.

Hunajasatoa verottivat tänä vuonna sateiden lisäksi myös viileä kevät sekä mehiläisten korkea talvikuolleisuus viime talven aikana.