Sanna Marin valittiin SDP:n puheenjohtajaksi – "Kiitos luottamuksesta, pyrin olemaan sen arvoinen"

Pääministeri Sanna Marin on odotetusti valittu SDP:n puheenjohtajaksi puoluekokouksessa Tampereella. Marin oli ainoa ehdokas, joten äänestystä ei tarvittu.

– Kiitos luottamuksesta, pyrin olemaan sen arvoinen, hän sanoi puoluekokousväelle puheessaan.

Hän sanoi päätyneensä tilanteeseen paitsi pitkäjänteisen työn, myös monen sattumuksen kautta.

– Elämää ei voi suunnitella valmiiksi, vaan se on otettava vastaan sellaisena kuin se on. Jokainen tilanne on kohdattava ja pyrittävä tekemään parhaansa olosuhteista riippumatta, hän sanoi.

Marin on 34-vuotias hallintotieteiden maisteri Tampereelta, joten hän ottaa puheenjohtajan tehtävän vastaan kotikaupungissaan.

– Tietenkin on hienoa, että kokous on Tampereella. Tampere on sosiaalidemokraattinen paikkakunta, meillä on täällä tamperelainen pormestari ja mikäs täällä Tampereella ollessa, Marin naurahti aamulla kokoukseen saapuessaan.

Hän seuraa tehtävässä Antti Rinnettä, joka jatkaa eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Antton Rönnholm valittiin jatkamaan puoluesihteerinä. Hän oli ainoa ehdokas.

Marin ja Rönnholm kukitettiin Queen-yhtyeen Don't Stop Me Now -kappaleen sävelin.

Muun muassa ministerit ja työmarkkinajärjestöt kiirehtivät onnittelemaan tuoretta puheenjohtajaa sosiaalisessa mediassa. Myös väistyvä Rinne saa kiitoksia.

Marin päihitti Lindtmanin pääministerivaalissa

Liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Marin nousi pääministeriksi voitettuaan joulukuussa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin puolueen ehdokasvaalissa äänin 32–29.

Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015. Puolueen varapuheenjohtajana Marin johti SDP:tä vaalikeväänä Antti Rinteen sairausloman ajan. Marin keräsi eduskuntavaaleissa noin 19 000 ääntä Pirkanmaan vaalipiiristä.

Kolmipäiväinen Tampere-talossa järjestettävä puoluekokous alkoi eilen. Tänään valitaan vielä varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Varapuheenjohtajavaalissa ehdokkaita on kuusi, ja heistä valitaan kolme. Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustajat Aki Lindén, Niina Malm ja Matias Mäkynen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, nykyinen 3. varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Eduskunnan ulkopuolelta kisaan on lähtenyt PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.