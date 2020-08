Neljä pidätetty Joensuun lauantaiseen ampumiseen liittyen – osallisilla yhteyksia kahteen eri moottoripyöräkerhoon

Poliisin mukaan haavoittuneella on yhteyksiä rikollisjärjestöksi luokiteltuun moottoripyöräkerhoon. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Poliisi on pidättänyt neljä ihmistä epäiltynä osallisuudesta Joensuun Raatekankaalla lauantaina tapahtuneeseen ampumiseen. Kaikkiaan eilen on otettu kiinni yhdeksän ihmistä, mutta viisi heistä on päästetty vapaaksi, poliisi kertoo.