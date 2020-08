Yön uutiskooste: Erilaiset asenteet vaikuttavat tyttöjen ja poikien kirjoitustaitoihin, Yhdysvaltain Kenoshaan kutsuttu paikalle kansalliskaarti

Karvin arvioinnissa ilmenee miltei yhden arvosanan ero niiden oppilaiden välillä, joiden asenteet ovat kielteisimmät tai myönteisimmät kirjoittamista kohtaan.

Tytöt ovat Karvin mukaan vahvasti edustettuina taidoiltaan vahvimmassa neljänneksessä oppilaista ja pojat heikoimmassa neljänneksessä.

Asenteen lisäksi taitoihin on vaikutusta lukemisharrastuksella, kotitehtävien tekemisellä ja digitaalisten medioiden käytöllä.

Eppujen Mikko "Pantse" Syrjän pahoinpitelysyytteitä aletaan käsitellä hovioikeudessa - vaatii syytteiden hylkäämistä

Turun hovioikeus alkaa tänään käsitellä Eppu Normaali -yhtyeen muusikon Mikko "Pantse" Syrjän pahoinpitelysyytteitä. Syrjä tuomittiin käräjillä kahdesta entiseen puolisoonsa kohdistuneesta pahoinpitelystä kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Syrjä kiistää syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä. Hovivalituksessaan hän kiistää aiheuttaneensa ex-puolisollaan todetut vammat, kuten ranteen murtuman.

Syyttäjä vaatii hovioikeutta tuomitsemaan Syrjän myös kolmannesta pahoinpitelystä, jota koskevan syytteen käräjäoikeus hylkäsi. Lisäksi syyttäjän mukaan Syrjän rangaistusta pitäisi korottaa.

Navalnyin äkkisairastuminen ja Valko-Venäjän tilanne puhuttavat suurlähettiläspäivillä

Suomalaiset suurlähettiläät jatkavat tänään vuosittaista kokoustaan, suurlähettiläspäiviä, etäyhteyksien päästä. Helsingissä puhumassa ovat tänään muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.), jotka avaavat Suomen ulkopoliittista linjaa.

Eilen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kiitti suomalaisdiplomaatteja koronakriisin hoidosta toimipisteissään ympäri maailmaa. Huomion vie tänä vuonna varsinkin Valko-Venäjän tilanne, sillä mielenosoitukset vilpillisiä presidentinvaaleja vastaan ovat jatkuneet maassa yli kaksi viikkoa. Toinen iso puheenaihe on venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin äkillinen sairastuminen.

Media: Yhdysvaltain Kenoshaan kutsuttu paikalle kansalliskaarti - kaupungissa protesteja sen jälkeen, kun poliisi ampui mustaa miestä

Yhdysvaltoihin Wisconsinin Kenoshaan on kutsuttu paikalle kansalliskaarti, kertoo muun muassa Washington Post.

Kenoshaan on julistettu myös ulkonaliikkumiskielto sen jälkeen, kun kaupungissa puhkesi protesteja poliisin ammuttua mustaa miestä Jacob Blakea useita kertoja selkään. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt silminnäkijän kuvaama video, jossa poliisi ampuu Blakea useita kertoja lähietäisyydeltä selkään, kun tämä on nousemassa autoon.

Blaken tilaa on kuvattu vakavaksi.

Mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on puhuttanut Yhdysvalloissa etenkin tänä kesänä, kun Black Lives Matter -protestit levisivät ympäri maata mustan George Floydin kuoltua poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa.

Republikaanien puoluekokous alkoi, Trumpin koronatoimia hehkutettiin

Yhdysvalloissa on alkanut republikaanien puoluekokous, joka pidetään demokraattien kokouksen tapaan pääosin virtuaalisesti.

Kokous käynnistyi rukouksella ja konservatiivinuorten järjestön johtaja Charlie Kirkin puheella, jossa tämä totesi, että presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinta "suojelee Yhdysvaltoja sellaisena kuin se on".

Kokouksen alussa Trump esiintyi Valkoisessa talosta videolla puhumassa muun muassa sairaanhoitajille ja postin työntekijöille koronatoimista. Ennen tätä esitettiin video, jossa Trumpin kehuttiin ottaneen koronavirus vakavasti, ja demokraattien ja Maailman terveysjärjestön vähätelleen sitä.

Trump vähätteli virusta itse alussa pandemian alussa toistuvasti.

Asiantuntija: Korona vähentänyt Isisin tekemien iskujen uhkaa monissa maissa, mutta järjestö koonnut joukkojaan uudelleen

Koronaviruksen asettamat liikkumisrajoitukset näyttävät vähentäneen äärijärjestö Isisin tekemien iskujen uhkaa monissa maissa, sanoo YK:n terrorismin vastaisen työn asiantuntija Vladimir Voronkov.

Riski järjestön iskuihin on kuitenkin suurempi Syyriassa ja Irakissa. Voronkovin mukaan ryhmä on uudelleenjärjestäytynyt molemmissa maissa.

Vaikka Isis on menettänyt merkittävästi vaikutusvaltaansa sen julistaman kalifaatin romahduksen myötä, järjestöllä on yhä 10 000 taistelijaa molemmissa maissa.

Koronaviruksen myötä järjestö on myös saanut paremmat mahdollisuudet rahoittaa toimintaansa kyberrikollisuudella, koska useammat ihmiset ovat viettäneet aikaa internetissä pandemian vuoksi. (Lähde: AFP)

Raportti: Australiassa tulee varautua viime maastopalokautta pahempiinkin paloihin

Australiassa Uuden Etelä-Walesin osavaltion tulee varautua samankaltaisiin tai mahdollisesti pahempiin maastopaloihin kuin mitä maassa nähtiin vuoden vaihteessa, selviää tuoreesta raportista. Viime kauden megapaloja kuvailtiin raportissa kuitenkin poikkeuksellisiksi. Asiasta uutisoi muun muassa Sydney Morning Herald.

Raportin mukaan ilmastonmuutoksella on ollut selvä vaikutus maastopalokauden voimakkuuteen. Siinä huomautetaan myös, että ilmastonmuutos ei kuitenkaan selitä kaikkea tapahtunutta.

Raportissa annetaan myös useita kymmeniä suosituksia siitä, miten osavaltio voisi varautua paloihin. Uutiskanava ABC kertoo osavaltion aikovan ottaa kaikki suositukset käyttöön.

Bosnian serbikomentajan valitus kansanmurhatuomiosta esillä Haagissa

Bosnia-Hertsegovinan sodan serbikomentajan Ratko Mladicin valitusta elinkautistuomiota käsitellään tänään Haagissa. Mladic tuomittiin vuonna 2017 elinkautiseen vankeuteen kansanmurhasta Srebrenicassa sekä muista vuosien 1992–95 sodassa tehdyistä rikoksista.

Keskiviikkona vuorossa on syyttäjien vaatimus Mladicin tuomitsemiseksi kansamurhasta myös muilla paikkakunnilla. Nykyään 77-vuotias Mladic asetettiin syytteeseen jo 1995, mutta hänet onnistuttiin pidättämään vasta vuonna 2011.

Mladic oli yksi viimeisistä tuomituista vuosina 1993–2017 toimineessa entisen Jugoslavian sotarikostuomioistuimessa. Siltä ja Ruandan kansanmurhaa käsitelleeltä YK-tuomioistuimelta kesken jääneitä juttuja käsittelemään perustettiin Haagiin erityinen vetoomustuomioistuin.

Tennishuippu katkaisi Ruusuvuoren etenemisen Masters-turnauksessa

Tennispelaaja Emil Ruusuvuori on hävinnyt ATP-kiertueen Masters -turnauksen toisella kierroksella italialaishuippu Matteo Berrettinille.

Berrettini on maailmanlistan kahdeksas, kun Ruusuvuori ylsi maanantaina miesten kaksinpelin maailmanlistan 100. sijalle.

Berrettini vei ottelun erin 6–4, 6–7, 7–5.

Meneillään oleva ATP-turnaus pelataan perinteisesti Cincinnatissa, mutta nyt ottelut järjestetään New Yorkissa.

Jalkapallotähti Ronaldinho vapaaksi viiden kuukauden vankeuden jälkeen

Brasilian jalkapallomaajoukkueen entinen tähtipelaaja Ronaldinho on vapautettu Paraguayssa. Jalkapallotähti ehti olla vangittuna viisi kuukautta, joista neljä hän vietti luksushotellissa kotiarestissa.

Ronaldinho joutui pulaan maaliskuun alussa, kun hän jäi veljensä kanssa kiinni väärennettyjen passien käytöstä Paraguayssa.

Tuomarin mukaan Ronaldinho on vapaa matkustamaan minne haluaa, mutta hänen täytyy kertoa, jos hän muuttaa oleskelupaikkaansa pysyvästi. Jalkapallotähden tulee maksaa 90 000 dollaria vahingonkorvauksia.

Myös Ronaldinhon veli pääsi vapaaksi. (Lähde: AFP)