Yön uutiskooste: KRP selvittää Husin kilpailutuksessa paljastuneita epäselvyyksiä, EU:n kauppakomissaari Phil Hogan eroa koronakohun vuoksi

KRP selvittää Husin kilpailutuksessa paljastuneita epäselvyyksiä - markkinaoikeus määräsi sairaanhoitopiirille 50 000 euron seuraamusmaksun hankintalain rikkomisesta

Markkinaoikeus on määrännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus) 50 000 euron seuraamusmaksun. Oikeuden mukaan Hus toimi hankintalain vastaisesti, kun se teki vuosina 2018–2019 hankintoja kilpailuttamatta. Niiden arvo oli noin puolitoista miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 loppuun Husin toimitusjohtajana ollut, nykyinen SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoi STT:lle kesällä 2019, ettei sisäinen valvonta ole täysin pelannut. Elokuussa 2019 Hus tiedotti, että kilpailuttamattomia hankintoja on ollut vuosittain 40 miljoonan euron edestä.

Keskusrikospoliisi selvittää Husin hankintojen epäselvyyksiä.

Merivoimien entisen esikuntapäällikön syytetään tehneen esteellisenä läheisiään koskevia päätöksiä - oikeuskäsittely alkaa

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa Merivoimien entisen esikuntapäällikön syytetään tehneen esteellisenä läheisiään koskevia päätöksiä.

Lippueamiraali Timo Hirvosta syytetään neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Pääesikunta on todennut Hirvosen vahvistaneen Puolustusvoimissa työskentelevän läheisensä palkankorotuksen vuonna 2016. Hirvonen toimi tuolloin laivaston komentajana. Pääesikunnan mukaan Hirvonen toimi esteellisenä myös, kun hän kävi kehityskeskustelun ja laati suoritusarvioinnin toisesta läheisestään.

Hirvonen on syyttäjän mukaan kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Turun terrori-iskussa haavoittuneen Hassan Zubierin talousrikosjutussa annetaan tänään tuomio

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomion Turun terrori-iskussa haavoittuneen Hassan Zubierin talousrikosasiassa. Kyse on korvauksista, jotka Zubierille myönnettiin puukotuksen takia.

Syyttäjä vaatii Zubierille ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä petoksesta, törkeästä väärennyksestä ja rahankeräysrikoksesta.

Zubier myöntää yrittäneensä saada oikeudettomia korvauksia. Hänen asiamiehensä kertoivat jo vuonna 2018, että todistus menetetyistä ansioista oli väärennös eikä Zubier ole oikeutettu käräjäoikeuden tuomitsemiin korvauksiin.

Syytteen rahankeräysrikoksesta Zubier kiistää.

EU:n kauppakomissaari Phil Hogan eroa koronakohun vuoksi

EU:n kauppakomissaari Phil Hogan eroaa tehtävästään, kertoivat useat mediat myöhään keskiviikkona. Eron syynä on koronasääntöjen rikkominen Hoganin kotimaassa Irlannissa.

EU:n edustaja on vahvistanut Hoganin eron.

Hogan on muun muassa osallistunut suuriin massatapahtumiin, kiertänyt karanteenisääntöjä ja ylittänyt luvatta piirikuntien rajoja. (Lähde: AFP)

WWF: Metsäpalot kiihtyvät entisestään, seuraukset maapallolle peruuttamattomia

Metsäpalojen maapallolla ennustetaan kiihtyvän tänä vuonna jopa viime vuotta pahemmiksi, arvioi ympäristöjärjestö WWF raportissaan.

WWF:n raportista käy ilmi, että metsäpalojen määrä oli jo tämän vuoden huhtikuuhun mennessä 13 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Metsäpaloja kiihdyttävät metsien polttaminen maanviljelyn tieltä, ja ilmastonmuutoksen kiihdyttämät kuumat ja kuivat kaudet.

Raportin mukaan 75 prosenttia metsäpaloista on ihmisen aiheuttamia. Jos viime vuosien kehitys jatkuu, se aiheuttaa peruuttamattomia seurauksia maapallolle.

Wisconsinin oikeusministeriö: Poliisin useita kertoja selkään ampumalla miehellä oli autossaan veitsi

Yhdysvaltain Wisconsinissa viikonloppuna selkään ammutun mustan miehen autosta löytyi tapauksen tutkinnan yhteydessä veitsi, kertoo Wisconsinin osavaltion oikeusministeriö tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan poliisin ampuma ja luotien vuoksi halvaantunut Jacob Blake oli myöntänyt tapauksen jälkeisen tutkinnan aikana, että hänellä oli hallussaan veitsi.

Poliisi oli tiedotteen mukaan yrittänyt pidättää Blaken ja pysäyttää hänet etälamauttimella, siinä onnistumatta. Blake oli kävellyt autonsa ympäri, avannut kuljettajan puoleisen etuoven ja nojannut eteenpäin. Tämän jälkeen poliisi laukaisi virka-aseensa seitsemän kertaa Blaken selkään pitäen tätä kiinni paidasta. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa uusi linjaus: Oireettomien ei tarvitse hakeutua testiin - tartuntatautiasiantuntijaa ei konsultoitu

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ovat linjanneet, että oireettomien koronavirukselle altistuneiden ei enää tarvitse hakeutua virustesteihin.

Uudelle linjaukselle ei ole annettu selkeää selitystä. Aiemmin oireettomiakin altistuneita on kehotettu menemään testeihin.

Muutokset tehtiin maanantaina kaikessa hiljaisuudessa tartuntatautikeskus CDC:n verkkosivuille. Maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci sanoo uutiskanava CNN:lle, ettei häntä konsultoitu uuden linjauksen osalta. Faucin mukaan uudet linjaukset voivat antaa kuvan, ettei oireettomista tartunnoista tarvitse huolestua.

Maan presidentti Donald Trump on väittänyt, että testaamisen runsaus on syy sille, miksi Yhdysvalloissa on niin paljon varmistettuja tartuntoja. (Lähde: AFP)

Laura-hurrikaani lähestyy USA:n rannikkoa - hurrikaanikeskus varoittelee myrskyvuoksesta, josta "ei voi selviytyä"

Yhdysvalloissa Texasin ja Louisianan rannikkoalueita uhkaa myrskyvuoksi, josta "ei voi selviytyä", varoittaa Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC. Texasia ja Louisianaa lähestyvä hurrikaani Laura voimistui Suomen aikaa keskiviikkona neloskategoriaan eli tuulet voivat puhaltaa jopa 70 metriä sekunnissa.

NHC:n mukaan Lauran voimakkuuden odotetaan myös pysyvän neloskategoriassa, kun se saavuttaa rannikon muutaman tunnin päästä torstain vastaisena yönä paikallista aikaa. Suomen aikaa puolenyön aikoihin Laura oli noin 250 kilometriä Louisianan osavaltiossa lähellä rannikkoa sijaitsevan Lake Charlesin kaupungin eteläpuolella. (Lähde: AFP)

Republikaanien puoluekokouksen kolmantena päivänä puhuu muun muassa varapresidentti Pence

Yhdysvalloissa republikaanien puoluekokous on jatkunut tänä yönä kolmannen päivän ohjelmalla. Puheet alkoivat aamuyöstä Suomen aikaa.

Kolmantena päivänä on kuultu muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajaa Kellyanne Conwayta, joka on ilmoittanut jättävänsä Valkoisen talon tämän kuun lopussa.

Päivän pääpuheen pitää varapresidentti Mike Pence, joka ottaa virallisesti vastaan varapresidenttiehdokkuutensa. Pence pitää puheensa Fort McHenryn linnoituksesta Baltimoressa. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump matkustaa Baltimoreen kuuntelemaan varapresidenttinsä puhetta.

Uuden-Seelannin viimevuotisten moskeijaiskujen tekijä istuu loppuikänsä vankilassa

Uudessa-Seelannissa viime vuonna moskeijaiskut tehnyt mies istuu loppuikänsä telkien takana. Iskut tehnyt 29-vuotias australialaismies tuomittiin tänään elinikäiseen vankeuteen, ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen, kertoo uutistoimisto AFP.

New Zealand Herald -sanomalehden mukaan vankeustuomio on ensimmäinen laatuaan Uudessa-Seelannissa. Tavallisesti elinkautisiin kuuluu lain mukaan 17 vuoden minimiaika, jonka aikana ei ole mahdollisuutta ehdonalaiseen.

Yhteensä 51 ihmistä sai surmansa kun mies hyökkäsi viime vuoden maaliskuussa Christchurchissa kahteen moskeijaan perjantairukousten aikaan ja avasi tulen automaattiaseilla. (Lähde: AFP)

NBA lykkää otteluitaan yhden joukkueen boikotin takia - Bucks vastustaa poliisiväkivaltaa kotiosavaltiossaan

Yhdysvalloissa koripalloliiga NBA on kertonut lykkäävänsä päivän pudotusepeliotteluitaan. Syynä on Milwaukee Bucksin pelaajien päätös boikotoida peliään viimeisimmän maassa julki tulleen poliisiväkivallan vuoksi.

Poliisi ampui mustaa miestä selkään sunnuntaina Wisconsinin Kenoshassa. Wisconsin on Bucksin kotiosavaltio.

NBA:n mukaan kaikki Suomen aikaa myöhään keskiviikkona tai torstaina aamuyöllä alkaviksi merkityt ottelut perutaan ja siirretään myöhempään ajankohtaan.

Milwaukeen oli määrä kohdata ottelusarjan viidennessä pelissä Orlando Magic. Päivän muissa peleissä vastakkain olisivat olleet Houston Rockets ja Oklahoma City Thunder sekä Los Angeles Lakers ja Portland Trail Blazers. (Lähde: AFP)

Flyers tasoitti ottelusarjansa jatkoajan turvin - Islanders hiipi rinnalle kolmen maalin takaa-ajosta

Jääkiekon NHL:ssä Philadelphia Flyers tasoitti pudotuspelien toisella kierroksella ottelusarjansa jatkoajan turvin. New York Islanders kaatui luvuin 4–3. Itälohkon ottelusarjan tilanne on nyt tasan 1–1. Jatkopaikka irtoaa neljällä voitolla.

Flyers aloitti vahvasti ja oli ensimmäisen erän jälkeen kolmen maalin johdossa. Islanders kiri kuitenkin rinnalle maali kerrallaan. Voittonsa Flyers varmisti vasta jatkoajalla. Philippe Myersin osuma tuli vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen.

Islandersin suomalaishyökkääjä Leo Komarov oli jäällä vajaat kymmenen minuuttia ja jäi tehoitta.