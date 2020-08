Uutissuomalaisen gallup: Yli puolet suomalaisista vastustaa eläkeputken poistoa, muutoksen takana vain kuudennes

Valtiovarainministeriö esitti työllisyystoimena eläkeputkesta eli työttömyysturvan lisäpäivistä luopumista. Vain 17 prosenttia eli noin kuudennes gallupin vastaajista kertoo tukevansa ehdotusta. Neljännes vastaajista ei ota asiaan kantaa.

Myötämielisimmin järjestelmän poistamiseen suhtautuvat yli 70-vuotiaat sekä johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät. Molemmista ryhmistä toimelle antaa tukensa noin 30 prosenttia vastaajista.

Eri puolueiden kannattajista uudistusta tukevat eniten keskustan ja kokoomuksen kannattajat, joista molemmista sille antaisi tukensa noin kolmannes. Kuitenkin molempien puolueiden kannattajista vajaa puolet vastustaisi mahdollista uudistusta.

Keskustan ja RKP:n ohella hallituspuolueista vihreät on suhtautunut suopeimmin eläkeputken poistoon. Uutissuomalaisen gallupissa tukensa toimelle antaa kuitenkin vain 15 prosenttia vihreiden äänestäjistä, mikä on samalla tasolla SDP:n ja perussuomalaisten kannattajien kanssa. Vihreistä epävarmojen osuus on kaikista puolueista korkein, peräti kolmannes.

Selkeimmin muutosta vastustavat vasemmistoliiton kannattajat, joista sen hyväksyisi vain viisi prosenttia, kun taas vastustajia on lähes kolme neljästä.

Uutissuomalaisen gallupin toteutti Tietoykkönen viime viikolla, ja siihen vastasi tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä.