Koronatestejä pystyttäisiin tekemään 14 000 päivässä, niitä tehdään 10 000

Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt pienenä. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisten kahden viikon aikana koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti yli 10 000.