Isä mursi vauvansa jalan ja pahoinpiteli vaimoaan, tuomittiin puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen

Muutaman kuukauden ikäisen vauvansa jalan murtanut 25-vuotias mies tuomittiin perjantaina puolen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan mies kohdisti kesällä ja syksyllä 2017 väkivaltaa lapseensa, joka oli tuolloin 5–10 kuukauden ikäinen.

Oikeuden mukaan tyttö ei ole itse voinut aiheuttaa itselleen vammoja eikä muilla kuin vanhemmilla ole ollut mahdollisuutta aiheuttaa niitä. Lapsen äidin ei oikeuden mukaan havaittu olleen väkivaltainen lasta kohtaan.

– Käräjäoikeus on katsonut selvitetyksi, että mies on ottanut lapsen ylävartalosta kiinni ja/tai ravistanut tai puristanut niin, että mustelmia on syntynyt. Käräjäoikeus on esitetyn näytön perusteella katsonut, että kyseiset mustelmat eivät ole voineet syntyä muulla tavalla, oikeuden tiedotteessa todetaan.

Oikeus piti väkivallantekoja vakavina, sillä vauva oli puolustuskyvytön ja miehen huollettavana.

Vauvan lisäksi mies oli väkivaltainen vaimoaan kohtaan. Oikeuden mukaan mies löi naista useita kertoja ja potki tätä jalkoihin.

Mies tuomittiin vauvaan kohdistuneista törkeästä vammantuottamuksesta ja pahoinpitelystä sekä vaimonsa pahoinpitelystä. Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi hänet määrättiin maksamaan heille yhteensä 5 000 euron korvaukset.