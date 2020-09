Tartuntatautipäivärahojen maksamisen perusteisiin ei muutoksia – koronasta kärsivissä maissa käyneet uskalikot saavat edelleen täyden päivärahan

Tartuntatautipäivärahojen maksamisen perusteisiin ei tehdä Suomessa muutoksia. Näin linjasi sosiaali- ja terveysministeriö.

Suomessa on loppukesästä keskusteltu vilkkaasti siitä, pitääkö täyttä tartuntatautipäivärahaa maksaa henkilölle, joka on mahdollisesti oman toimintansa johdosta altistunut koronaviruksen tartunnalle. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun henkilö on lähtenyt matkalle maahan, jonka tautitilanne on Suomea huonompi.

Ministeriö selvitti tartuntatautien päivärahan muutosmahdollisuuksia ja -tarvetta. Kävi ilmi, että muutos olisi ongelmallinen sekä perustuslain että kansainvälisen oikeuden näkökulmasta.

Suomessa on täten oikeus saada myös vastedes ansionmenetyksen korvaamiseksi päivärahaa, jos henkilö on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty eristettäväksi, karanteeniin tai olemaan poissa ansiotyöstään.