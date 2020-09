Etelänaapuriin seilataan jatkossa pienemmällä paatilla – Silja Europa lopettaa kulkemisen Helsingin ja Tallinnan välillä

Tallink tekee muutoksia Helsinki-Tallinna reitillään, kun Silja Europa lopettaa liikennöinnin 21. syyskuuta. Tätä ennen alus liikennöi vain viikonloppuisin. Aluksen korvaa Tallink-konsernin viestintäjohtaja Katri Linkin mukaan saman kokoluokan alus Victoria I.

Päätöksen taustalla on Linkin mukaan viime viikkoina tapahtunut matkustajamäärien suuri romahdus. Matkustajat ovat hänen mukaansa varovaisia liikkumisen suhteen, sillä he noudattavat molempien valtioiden viranomaisten ohjeistuksia.

– Syyskuun ennuste matkustajamääristä on todella matala. Vielä heinäkuun lopussa ja elokuun alussa matkustajamäärät olivat hyviä, mutta sen jälkeen lipunmyynti on kuivahtanut kasaan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa iso Silja Europa kuljettaa satoja matkustajia normaaliolojen tuhansien sijaan. Tästä syystä ei ole taloudellisesti kannattavaa, että laiva toimii normaalin aikataulun mukaan, Link kertoo.

Matkustajakapasiteetti pienenee sadoilla

Silja Europaan mahtuu 3 123 matkustajaa, kun taas Victoria I vetää 2 500 matkustajaa. Jälkimmäinen alus on Linkin mukaan ollut jatkuvassa käytössä muun muassa Tallinna-Tukholma-reitillä, joten on taloudellisesti järkevää, että se korvaa Silja Europan ottamalla myös Helsinki-Tallinna reitin haltuunsa.

Silja Europa -alus jää Linkin mukaan Tallinnan satamaan minimimiehistöllä liikennöinnin päätyttyä.

– Alus jää satamaan myös niinä päivinä, kun se ei liikennöi Helsinki-Tallinna väliä. Liikennöinnin loputtua 21. syyskuuta alus jää toistaiseksi satamaan. Laivaan jää vain meriturvallisuuden takaamiseksi tarvittava määrä miehistön edustajia. Todennäköisesti loput miehistön jäsenistä muun muassa siirretään muihin aluksiin, jotta meidän ei tarvitsisi irtisanoa heitä, Link sanoo.