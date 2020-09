Kaksi miestä pelastettiin uppoavalta saunalautalta Porvoossa – sama lautta pulassa myös edellisenä päivänä

Porvoossa kaksi miestä pelastettiin uppoavalta saunalautalta perjantain ja lauantain välisenä yönä. Suomenlahden merivartiosto sai hälytyksen onnettomuudesta hieman ennen puoli kahta yöllä.

– Ilmeisesti toiseen ponttooniin oli tullut vuoto, sitä kautta se oli ottanut vettä runsaasti sisään ja kallistunut sen verran pahasti, että oli uppoamisvaarassa, kertoi meripelastusjohtaja Janne Ryönänkoski STT:lle lauantaina.

Turmapaikalle hälytettiin Porvoon merivartioaseman partiovene, poliisivene Helsingistä sekä pelastushelikopteri.

– Yksiköillä kesti aikaa päästä paikalle, mutta molemmat miehistön jäsenet pelastettiin saunalautalta lähes kuivin jaloin.

Saunalautta ajelehti puoliksi uponneena matalikolle Pellingin pohjoispuolelle. Ryönänkosken mukaan alueella oli turman aikaan huono keli, minkä vuoksi tapahtuneessa oli ainekset pahempaankin onnettomuuteen.

Sama lautta oli ollut pulassa myös perjantaina aamupäivällä Porvoon majakan suunnalla. Ryönänkosken mukaan öinen turma olisikin ollut täysin estettävissä.

– Tämä olisi ollut vältettävissä pelkästään sillä, että sen aamuisen operaation jälkeen olisi rauhassa odottanut seuraavaan päivään ja valoisaan aikaan katsonut, että saunalautta on hyvässä merikelpoisessa kunnossa ennen kuin lähtee liikkeelle. On viitteitä siitä, että siellä on mahdollisesti huolimattomuudesta johtuen jätetty joitain luukkuja auki, joista on mennyt vettä sisään.