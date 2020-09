Annika Saarikko sovittaa yhteen elämää maaseudulla ja kaupungissa – tällainen on keskustan uusi puheenjohtaja

Vahva neuvottelija, joka puolustaa keskustan kantoja, mutta säilyttää silti hyvät välit muihin puolueisiin. Näin kuvaillaan varsinaissuomalaista Annika Saarikkoa, joka valittiin lauantaina keskustan puheenjohtajaksi.

36-vuotias Saarikko on hallituksen tiede- ja kulttuuriministeri. Hän on sanonut pitävänsä kiinni salkusta ainakin toistaiseksi. Saarikko on toivonut Matti Vanhasen jatkavan valtiovarainministerinä mahdollisimman pitkään.

Elokuun alussa äitiysvapaalta palannut Saarikko tunnetaan varsinkin vahvana sote-asiantuntijana. Juha Sipilän hallituksessa hän edisti uudistusta perhe- ja peruspalveluministerinä. Samaa työtä hän on jatkanut keskustan ministeriryhmän sote-vastaavana.

"On aika tyhjä olo", Saarikko kuvaili tuntojaan mediassa, kun uudistus viime vuonna kaatui. Syksyllä alkaa taas uusi puristus, sillä hallituksen esitys on tarkoitus antaa joulukuussa eduskunnalle.

Puheenjohtajakisan maltillisesti läpi vienyt Saarikko lähti kisaan vahvoista asemista. Lähtöä kisaan osattiin odottaa, sillä paikalle oli työntöä jo vuosi sitten. Häntä pidettiin jo tuolloin ennakkosuosikkina tehtävään, mutta perhesyyt menivät ammatillisen intohimon edelle. Saarikko odotti toista lastaan, ja laskettu aika oli vain reilu viikko puoluekokouksen jälkeen.

Varsinaissuomalaisella Saarikolla on kaksi poikaa, Kaarlo ja Aarni yhdessä puolisonsa Erkki Papusen kanssa. SDP-taustainen Papunen työskentelee valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla neuvottelevana virkamiehenä.

Perhe asuu Varsinais-Suomessa Oripäässä Saarikon edesmenneen isän suvun tilalla, mutta arkipäivät perheen elämä on kaupungissa. Keskustan puheenjohtaja tuntee monen kipuilun ja haaveet elämästä kaupungin ja maaseudun välillä. Itse hän on sanonut perheen elävän kahden kotiseudun elämää.