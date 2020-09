Nordea penää osalta asiakkaitaan henkilötietojen päivittämistä – laistaminen voi johtaa pankkipalvelujen katkaisuun

Viikonloppuna nousi uutisissa esiin tieto, että Nordea vaatii osalta pankkiasiakkaitaan henkilötietojen päivittämistä määräajan kuluessa. Jos niitä ei päivitä, riskinä on pankkipalvelujen katkaisu.

Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja , miksi Nordea nyt vaatii asiakkailtaan henkilöllisyyden varmentamista?

Nordealla, kuten kaikilla suomalaispankeilla, on lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa. Pankkien on pidettävä asiakkaan tuntemistiedot jatkuvasti ajan tasalla. Tämän vuoksi tarkistamme säännöllisesti henkilöllisyyteen ja pankkiasiointiin liittyviä tietoja.

Niitä päivitetään myös asiakkaiden turvaamiseksi sekä identiteettivarkauksien ja muiden väärinkäytösten estämiseksi.

Miten suurta osaa Nordean asiakkaista ja millaista asiakasmäärää tämä varmentamiskehotus koskee?

Se koskee murto-osaa henkilöasiakkaista Suomessa.

Miksi varmentaminen olisi tehtävä ensi tiistaihin mennessä? Onko tuo ainoa määräaika?

Ajankohta määräytyy sen mukaan, milloin asiakas on saanut ensimmäisen yhteydenoton meiltä. Aikaa reagoida on useita viikkoja, ja lisäksi on lähetetty muistutusviestejä. Päivityksen voi myös hoitaa monin eri tavoin. Olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman joustavia asiakkaiden suuntaan.

Miten harvinaisia tällaiset varmennuspyynnöt ovat Nordealla tai Suomen pankkisektorilla ylipäänsä?

Eivät ne ole harvinaisia vaan päinvastoin, pankit päivittävät jatkuvasti asiakastietoja. Tämä on lainsäädännön vaatimus. Normaalisti tietoja päivitetään, kun asiakas esimerkiksi asioi konttorissa. On kuitenkin asiakkaita, joita emme ole pitkään aikaan tavanneet. Heiltä pyydämme nyt tietojen päivitystä erikseen.

Mitä seuraa, jos ei varmenna Nordealle henkilöllisyyttään, vaikka olette sitä nyt edellyttäneet? Katkeavatko asiakkaan pankkipalvelut osin tai kokonaan Nordeassa? Miten ja millä aikataululla hän saa ne takaisin?

Asiakkaan, joka on saanut Nordealta tietojen päivityspyynnön, kannattaa hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pian. Näin hän varmistaa palveluiden jatkuvuuden ja asioinnin turvallisuuden. Jos päivitys on jostain syystä jäänyt tekemättä ja palveluita jouduttaisiin rajoittamaan viranomaissäännösten mukaisesti, palvelut kuitenkin palautetaan välittömästi ennalleen sen jälkeen kun asiakkaan tiedot on päivitetty.

Onko Nordea varautunut siihen, että tällainen ukaasi voi johtaa asiakasmenetyksiin?

Uskomme, että asiakkaamme ymmärtävät, että asiakastietojen ajantasaisuus on myös heidän oma etunsa.

Olisiko tämä asia voitu hoitaa jollain muulla tavalla?

Tavallisesti asiakastiedot päivitetään arkisen pankkiasioinnin yhteydessä kuten konttorissa käydessä, ikään kuin huomaamattomasti. Tarjoamme useita keinoja päivittää nämä tiedot ja uskomme, että asiakkaat löytävät niiden joukosta itselleen parhaiten soveltuvat tavat.

Miksi tietoja pyydetään postitse tai Omapostin kautta?

Korona-ajasta johtuen suosituksemme on, että asiakkaat välttäisivät konttorissa käyntejä ja toimittaisivat pyydetyt kopiot mieluiten palautuskuoressa tai verkkopankin postin välityksellä.

Liittyykö passin nimiösivun kopion lähettämiseen postitse turvallisuusriskejä asiakkaan kannalta?

Tiedot on mahdollista toimittaa turvallisesti sähköisesti tunnistautumalla joko verkkopankin postin tai Nordean Omaposti-palvelun kautta. Suojattua yhteyttä käyttävää Omapostia voi käyttää minkä tahansa suomalaisen pankin voimassa olevilla pankkitunnuksilla. Tarjoamme kirjepostia vaihtoehtoisena tapana toimittaa tiedot, sillä aivan kaikki asiakkaamme eivät käytä sähköisiä viestintäkanavia.

Onko teille tullut tietoon, että asiakkaanne olisivat luulleet tai epäilleet henkilötietojen päivityspyyntöä huijausviestiksi?

Olemme saaneet jonkin verran yhteydenottoja asiakaspalveluun. Ihmiset ovat selkeästi tietoisia erilaisista huijauksista ja haluavat varmistaa, etteivät anna henkilötietojaan väärille tahoille. On tietysti vain hyvä asia, että ollaan tarkkana.