EK löi vaatimuksensa budjettiriiheen: Yritysten kustannustukea jatkettava, väylämaksut poistettava ja hallitusohjelman menolisäyksiä mietittävä uudelleen

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan vientialojen toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa laaja-alaisella toimenpidepaketilla hallituksen budjettiriihessä. Lisäksi EK:n mukaan yritysten yleisen kustannustuen jatkamisesta on tehtävä päätös, joka mahdollistaa sen hyödyntämisen muun muassa teollisuuden alihankintaketjun pk-yrityksissä.

EK vaatii lisäksi päästökaupan kompensaation jatkamista, väylämaksujen poistamista ja sähköveron laskemista EU:n minimiin ensi vuoden alusta.

EK katsoo, että hallituksen ohjelmalta on pudonnut taloudellinen pohja, jonka myötä aiemmin päätettyjä menolisäyksiä on arvioitava kriittisesti uudelleen. Samalla yritysten kuluja nostavista veronkorotuksista on pidättäydyttävä, esimerkiksi logistiikassa.

Hallituksen budjettiriihi on ensi viikolla.

"Budjettiriihessä varauduttava siihen, että koronakriisi alkaa vasta näkyä vientiteollisuudessa"

Teknologiateollisuus, Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus katsovat tiedotteessa, että työvoiman tarjontaa voidaan lisätä esimerkiksi alentamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja tasoa. Yhteistoimintalain uudistus ja kilpailukieltosopimusten rajoittaminen taas todennäköisesti nostaisivat nykytilanteessa työllistämiskynnystä, ne katsovat.

Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden mukaan teollisuutta pitää ohjata muokkaamaan raaka-ainepohjaansa ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita muun muassa sähköistämällä prosessejaan.

Vientiteollisuuden mukaan budjettiriihessä on hyvä varautua myös siihen, että alkuvuoden globaalin koronakriisin seuraukset alkavat vasta toteutua vientiteollisuudessa.

– Siksi kustannustuki kannattaa pitää voimassa vuodenvaihteeseen, ja sen toimialarajauksista tulee luopua. Lisäksi suoralle yritystuelle voi loppuvuonna olla tarvetta myös keskisuurissa yrityksissä, Teknologiateollisuus, Metsäteollisuus ja Kemianteollisuus katsovat.