Kokoomus katsoo hallituksen sote-esityksen unohtavan ihmisten tarpeet, esittää maakuntahallinnon kuoppaamista – myös Kuntaliitto huolissaan kuntien kantamasta taloustaakasta

Oppositiopuolue kokoomus katsoo, että ihmisten tarpeet ja hoitoonpääsy ovat jääneet maakuntahallinnon jalkoihin hallituksen sote-esityksessä. Puolueen mukaan hallituksen esittämälle maakuntahallinnolle on tehtävä loppu.

Kesäkuussa lausuntokierrokselle lähteneessä hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä sote-maakunnille. Maakuntia on hallituksen esityksessä 21. Lisäksi erillisenä olisi Helsinki sekä erityisin osin Hus-maakuntayhtymä.

Kokoomus julkaisi lausuntonsa hallituksen sote-esitykseen tiistaina.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Nykyisellä esityksellä ei ratkaista hoitoonpääsyn tai palveluiden rahoittamisen ongelmia – siis niitä syitä, joiden takia koko uudistusta tehdään. Maakuntahallinnosta on luovuttava ja keskityttävä palveluiden uudistamiseen, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo tiedotteessa.

Puolueen mukaan hallituksen malli heikentää sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja saatavuutta. Samalla se kurittaisi ennestään talouskurimuksessa olevien kuntien kassaa.

– Käytännössä uudistus tarkoittaa, että kuntien tulot lähtevät, mutta velat jäävät. Kuntien kyky investoida tulevaan viedään uudistuksella käytännössä kokonaan, puolueen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen mielestä sote-esityksessä on hallintokeskeisyyden lisäksi muitakin valuvikoja. Puolue katsoo, että uudistuksen aikataulu on epärealistisen tiukka eivätkä aluejaot ole perusteltuja.

Myös Kuntaliitto huolissaan kuntataloudesta

Tiistaina kommenttinsa hallituksen sote-esitykseen antoi myös Kuntaliitto, joka ilmaisi niin ikään huolensa soten rahoitusmallista. Liiton mukaan uudistus voi aiheuttaa suuria muutoksia kunnan verotulojen ja valtionosuuksien suhteeseen.

– Käytännössä kaikki uudistuksesta aiheutuvat talouden muutosvaikutukset kohdistuvat kuntiin ja kuntatalous toimii näiden muutosvaikutusten tasaajana, liiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kommentoi tiedotteessa.

Kuntaliitto katsoo kuntien ja kaupunkien jääneen liian vähälle huomiolle esityksessä. Liiton mukaan Uudenmaan erillisratkaisu on tervetullut, mutta uudistuksen pitäisi huomioida myös muiden alueiden erityispiirteet.

Kokoomuksen tapaan myös Kuntaliitto reagoi hallituksen tiukkaan aikatauluun uudistuksessa. Uudistuksen voimaanpanon aikataulu pitäisi arvioida uudelleen, sillä liiton mukaan se sisältää "merkittäviä riskejä erityisesti hajanaisesta lähtötilanteesta lähtevien sote-maakuntien osalta".

Hallituksen esityksen mukaan sote-maakunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alussa.

Essote: Yhtenäinen Etelä-Savo on vahva

Erityiseksi kiistakapulaksi esityksessä on noussut Itä-Savon asema. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kunnat haluavat siirtyä osaksi Pohjois-Savoa ja myös hallituksen esitys on rakennettu tälle pohjalle. Hallituspuolueista keskusta on vastustanut Etelä-Savon maakunnan "hajottamista", samoin kuin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

Essoten tiistaina julkaisemassa lausuntoluonnoksessa todetaan, että yhtenäinen Etelä-Savo, johon Itä-Savo lukeutuu, takaa parhaiten Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tulevaisuuden.

– Itä-Savon siirto Pohjois-Savoon heikentäisi jäljelle jäävää maakuntaa ja saattaisi hajottaa nykyisen maakunnan länsilaidan, sillä asiointi käy seudun monilta paikkakunnilta luontaisesti joko etelään tai Keski-Suomeen, Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Hallituksen esityksessä sote-alueiden järjestettävänä on myös pelastustoimi. Itä-Savon siirtyminen osaksi sote-maakuntaa Pohjois-Savon kanssa olisi Essoten mukaan maakuntauudistuksen tavoitteiden vastainen sikälikin, että se tarkoittaisi Etelä-Savon pelastuslaitoksen hajottamista.