Yön uutiskooste: Kuopion kouluhyökkäyksen oikeudenkäynti jatkuu uhrien kuulemisella, hallitus neuvottelee muun muassa matkustusrajoituksista

Miestä syytetään murhasta ja 20:stä murhan yrityksestä. Hyökkäyksessä sai surmansa yksi nainen ja yhdeksän muuta ihmistä haavoittui.

Syyttäjä hakee miehelle elinkautista vankeusrangaistusta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hallitus neuvottelee tänään muun muassa matkustusrajoituksista

Hallitus neuvottelee tänään illansuussa muun muassa matkustusrajoituksista, kuten Lapin-matkailun tilanteesta.

Asialistalla on myös lähtömaatestausta koskeva lainsäädäntö. Parhaillaan on meneillään lausuntokierros lakiehdotuksesta, jonka mukaan Suomeen tulevalla matkustajalla tulisi olla todistus negatiivisesta koronatestituloksesta.

Vaatimus ei kuitenkaan koskisi esimerkiksi Suomen kansalaisia eikä pysyvästi maassa asuvia ulkomaalaisia.

Lisäksi hallituksen neuvotteluissa käsitellään koronaepidemian tilannetta.

Hallitus kokoontuu Helsingissä Säätytalolla kello 17.

Kuuma keskustelu EU:n elvytysrahoista käynnistyy eduskunnassa

Kesällä kuumentunut vääntö EU:n koronaelvytyspaketista etenee keskiviikkona eduskunnan suureen saliin. Pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa pääministerin ilmoituksen eli selvittää kansanedustajille, mistä EU-maiden johtajat tarkalleen heinäkuussa sopivat.

Odotettavissa on voimakasta debattia, sillä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat oppositiosta uhanneet yrittää kaataa paketin. Keskustelu alkaa kello 14.

Paltan jäsenkysely: Palvelualalla noin joka viides yritys uskoo irtisanovansa lähikuukausina

Palvelualalla noin joka viides yritys uskoo joutuvansa irtisanomaan henkilöstöään seuraavien kuukausien aikana, käy ilmi Palvelualojen työnantajien Paltan elokuun lopun jäsenkyselystä. Paltan mukaan irtisanomiset uhkaavat eritoten logistiikka-alaa sekä hallinto- ja tukipalveluita, kuten matkatoimistoja ja vartiointiliikkeitä.

Jäsenkysely on osa Paltan suhdannekatsausta, jonka mukaan palvelualalla havaitaan hidasta elpymistä. Toimialakohtaisista irtisanomisista huolimatta Palta uskoo työllisyyden palvelualalla kokonaisuudessaan kasvavan hieman.

Palkansaajien tutkimuslaitos: Suomen työllisyyspalvelut muita Pohjoismaita huonommalla tolalla

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan muissa Pohjoismaissa on parempi työtilanne kuin Suomessa. PT:n tuoreen vertailun mukaan muissa Pohjoismaissa on myös Suomea kireämpi verotus sekä vähintään yhtä antelias työttömyysturva.

PT haluaa tutkimuksellaan osoittaa, että Suomessa esitetty väite verojen ja tulonsiirtojen työllisyysvaikutuksista ei saa tukea Pohjoismaisessa vertailussa. PT:n mukaan muissa Pohjoismaissa työvoimapalvelut ja korkeakoulutus ovat paremmin järjestettyjä kuin Suomessa.

Maaseudun Tulevaisuus: Yli 70-vuotiaiden karanteenit eivät saa kannatusta suomalaisten enemmistöltä

Enemmistö suomalaisista ei kannata yli 70-vuotiaille suositeltavien karanteenien palauttamista koronaviruksen vastatoimena, käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan yli puolet ei ottaisi karanteenisuositusta uudelleen käyttöön, kun taas vajaa kolmannes olisi valmis suosituksen palauttamiseen. Alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä runsas kolmannes kannattaa karanteenisuositusta ja suurin piirtein yhtä moni vastustaa sitä.

1 120 vastaajan verkkokyselyn toteutti TNS Agri.

Lääkeyhtiö AstraZeneca keskeyttää koronarokotetestinsä - syynä koehenkilön sairastuminen

Lääkeyhtiö AstraZeneca on ilmoittanut keskeyttävänsä kehittämänsä koronavirusrokotteen kliinisen tutkimuksen testivaiheen väliaikaisesti. Pörssiyhtiö sanoi päättäneensä keskeytyksestä sen jälkeen, kun yksi vapaaehtoisista koehenkilöistä sairastui selittämättömästi.

AstraZeneca on kehittänyt rokotetta Oxfordin yliopiston kanssa. Yhtiö kutsuu keskeytystä rutiiniluontoiseksi. Keskeytyksen aikana riippumaton komitea tutkii asiaa.

Euroopan komissio ilmoitti elokuussa tehneensä AstraZenecan kanssa jäsenmaiden puolesta ensimmäisen ennakko-ostosopimuksen mahdollisesta koronavirusrokotteesta. Suomi on kertonut aikovansa osallistua yhteishankintaan. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain ulkoministeri tuomitsi Valko-Venäjän opposition kohtelun ja uhkasi maata pakotteilla

Yhdysvalloissa ulkoministeri Mike Pompeo on tuominnut Valko-Venäjän tavan kohdella maan oppositiota. Tiistaina kerrottiin oppositiojohtaja Maryia Kalesnikavan tulleen pidätetyksi Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla. Maanantaina Kalesnikava siepattiin tunnuksettomaan autoon Minskissä.

Pompeo sanoi olevansa syvästi huolissaan Valko-Venäjän Kalesnikavaan kohdistamista toimista. Hänen mukaansa Yhdysvallat liittolaisineen harkitsee kohdistettuja pakotteita, jotta ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet saataisiin Valko-Venäjällä vastuuseen.

Valko-Venäjällä on nähty jatkuvia ja laajoja protesteja yksinvaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa vastaan elokuun presidentinvaaleista lähtien. (Lähde: AFP)

Tiistai vei pörssikurssit miinukselle Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa pörssikurssit liukuivat Wall Streetilla tiistaina alamäkeen. Teknologiaindeksi Nasdaq oli päivän päätyttyä 4,1 prosenttia miinuksella. Dow Jones -indeksi laski 2,3 prosenttia ja laajapohjaisempi S&P 500 2,8 prosenttia.

Erityisesti suuret teknologiayhtiöt kärsivät. Myös energia- ja finanssialan osakkeita päätyi sijoittajien myyntilistoille.

Osa indekseistä on viime viikkoina kivunnut Yhdysvalloissa ennätyksestä toiseen. Nasdaqin edellinen ennätys on viime keskiviikolta. Analyytikot ovat etsineet syytä kurssien laskuun Yhdysvaltojen ja Kiinan välisistä kauppajännitteistä sekä puolueiden eripurasta koronatukipaketista. (Lähde: AFP)

Japanin Naomi Osaka jatkaa Yhdysvaltain avointen välieriin

New Yorkissa pelattavissa Yhdysvaltain avoimissa japanilainen nouseva tennistähti Naomi Osaka on voittanut Yhdysvaltain Shelby Rogersin erin 6–3, 6–4. Ottelu kesti tunnin ja 20 minuuttia.

Osaka etenee välieriin ja kohtaa seuraavaksi niin ikään yhdysvaltalaisen vastustajan Jennifer Bradyn mittelössä paikasta finaaliin. Brady päihitti Kazakstanin Julija Putintsevan erin 6–3, 6–2.

Ronaldo laukoi sadannen maajoukkuemaalinsa Ruotsin verkkoon

Portugalin riveissä pelaava jalkapalloikoni Cristiano Ronaldo laukoi tiistai-illan Kansojen liigan ottelussa Ruotsia vastaan sadannen A-maajoukkuemaalinsa – sekä yhden sen päälle. Maaginen satasen raja meni rikki hetkeä ennen puoliajan alkua.

Portugali otti Ruotsista Ronaldon maaleilla 2–0-voiton. Ronaldon uraetapin hetkellä maalissa oli Ruotsin Robin Olsen.

Nykyisin 35-vuotias jalkapallolegenda teki ensimmäisen maajoukkuemaalinsa Portugalille vuoden 2004 Euroopan mestaruuskilpailuissa Kreikassa.

Ronaldon edellä kansainvälisenä maalintekijänä on ainoastaan Iranin Ali Daei, jolla on nimissään 109 maajoukkuemaalia. Ronaldon maaleista vain 17 on peräisin kotiotteluista.