Suomessa todettu 93 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi koronakuolema – kahdelta viime viikolta 68 tartuntaa edellisjaksoa enemmän

Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä koronakuolemia on todettu Suomessa 337.

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut yhteensä kymmenellä potilaalla maanantaina julkaistuihin lukuihin verrattuna. Yhteensä sairaalahoidossa on nyt kuusi ihmistä, joista yksi on tehohoidossa.

Aiemmin tänään raportoitiin 93 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 428 tartuntaa, kun kahden edellisen viikon määrä oli 360. Kasvua oli siis 68 tapausta.

Viimeisimmän viikon 269 tartuntaa on edelleen selvästi suurempi määrä kuin edeltävän viikon 159 tartuntaa. Tartuntojen määrä kasvoi siis 110:lla eli noin 40 prosentilla ajanjaksojen välillä.

Tänään raportoitujen tautitapausten joukossa on noin kymmenen tapausta, jotka puuttuivat eilen julkistetuista luvuista, THL:n tiedotteessa kerrotaan. Ongelman taustalla oli tekninen raportointiviive.

Suurin osa tapauksista, eli noin 50, liittyy THL:n mukaan jo tiedossa olleisiin ryvästymisiin, muun muassa mikkeliläiseen jääkiekkojoukkueeseen ja opiskelijoiden kokoontumisiin. Loput ovat eri puolille maata jakautuneita yksittäisiä tartuntoja tai pieniä tartuntaryppäitä.

Mikkelin keskustassa liikkuneet ovat voineet altistua

Mikkelissä alkuviikosta tehtyjen koronavirustestien perusteella on jäljitetty positiivisten tulosten saajien liikkeitä, selviää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) tiedotteesta.

Ihmiset ovat liikkuneet lieväoireisina tai oireettomina taudinkantajina muun muassa lähes kaikissa Mikkelin keskustan ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa viime perjantain ja maanantain välisenä aikana.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kehottaa tiedotteessa kaikkia Mikkelin keskustassa liikkuneita välttämään sosiaalisia kontakteja ainakin viikon verran. Lisäksi ihmisten kannattaa seurata Koronavilkku-sovelluksesta mahdollisia altistumisia.

Essote jäljittää tällä hetkellä tartuntaketjua. Kaikkia altistuneita ei ole tavoitettu vielä, joten altistuneiden määrä voi kasvaa huomattavasti.

Myös Espoossa ja Jyväskylässä runsaasti altistumisia

Espoossa ilmoitettiin tänään useista koronatartunnoista kahdessa eri koulussa, Helsingin Sanomat kertoo. Tiistilän ja Mainingin koulujen tiloissa on ollut yhteensä yhdeksän tartunnan saanutta ihmistä, Espoon kaupunki tiedotti.

Altistuneita on kaupungin sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-ahon mukaan molemmissa kouluissa useita kymmeniä. Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti illansuussa asettaa osan molempien koulujen luokista etäopetukseen. Vuosiluokkien 1–6 opetus jatkuu kuitenkin lähiopetuksena.

Jyväskylässä kerrottiin altistumisista useissa paikoissa viime viikon lopulla. Kaupungin tiedotteen mukaan perjantaina altistuminen on ollut mahdollista ravintolalaiva M/S Musta Magialla perjantaina kello 19–02.

Lauantain puolella yötä altistuneeksi on voinut joutua Pataässä ja Heidi's Bier Bar -ravintoloissa aamukahden ja -neljän välillä. Kauppakadun Fitness24Seven-kuntosalilla on voinut altistua lauantaina kello 12.30–14.

Kainuussa koronaepidemia on väistynyt

28. elokuuta Kuhmossa alkanut koronavirusrypäs ei ole aiheuttanut uusia tautitapauksia, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan. Edellinen positiivinen virustesti todettiin viime sunnuntaina henkilöltä, joka oli määrätty karanteeniin.

Kasvomaskisuositus on tosin voimassa koko Kainuun alueella 20. syyskuuta asti, ellei tämän ja seuraavan viikon aikana todeta uusia tartuntoja ihmisillä, jotka eivät ole karanteenissa.