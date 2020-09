Nuoret arvostavat opettajien työtä – resurssien vähentäminen sen sijaan arveluttaa

Opettajien työn arvostaminen ja sen merkitykselliseksi kokeminen ovat suurimpia syitä nuorten hakeutumiselle opettajankoulutukseen. Koulutuksen vetovoimaa lisää myös nuorten mielipide siitä laadukkaana.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta Opettajankoulutuksen vetovoima -selvityksestä, johon osallistui 6 300 lukiolaista.

Nuorten mielestä opettajana voi tehdä lasten ja nuorten kanssa merkityksellistä työtä. Merkityksellisyys korostuu työssä paremman yhteiskunnan ja maailman puolesta.

Opettajan työssä nuoria mietityttävät työolojen vaikeutuminen resurssien vähenemisen takia. Nuorten arvion mukaan työaikaa menee paljon muuhunkin kuin opettamiseen.

– Paras tapa varmistaa myös tulevaisuudessa opettajankoulutuksen vetovoimaisuus onkin pitää huolta opettajien työoloista, sanoo tutkimusryhmää johtanut professori Hannu L. T. Heikkinen tiedotteessa.

Nuorten mielestä opettajaa ei voi korvata koneella. Digitalisaatio on heidän mielestään myönteistä ja antaa mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen, mutta se ei vähennä elävän opettajan työn merkitystä.

Opettajan ammatti kiinnostaa taas

Muutaman vuoden laskusuhdanteen jälkeen opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat kääntyneet tänä vuonna nousuun. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa hakijamäärät eivät kuitenkaan ole lisääntyneet.

Tutkimuksen mukaan tuoreet opettajat tarvitsevat työuransa alussa tukea. Tärkeää on myös korkeakoulujen ja lukioiden tiivis yhteistyö.

– Opettajan ammatti on Suomessa ollut aina vetovoimainen ja arvostettu. Meidän on yhdessä kaikin toimin huolehdittava, että opettajankoulutus on houkutteleva ja merkityksellinen valinta korkeakouluopintojaan suunnitteleville, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotteessa.

Selvityksessä kartoitettiin opettajankoulutuksen vetovoimaa lisääviä ja heikentäviä tekijöitä. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke, jonka on toteuttanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.