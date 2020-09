Yön uutiskooste: Hallitus neuvotteli myöhään matkustusrajoituksista, EU ja Britannia tänään hätäkokoukseen

Sukupuuttojen ja epidemioiden taustalla vaikuttaa samoja syitä

Selkärankaisten villieläinten määrä on pienentynyt keskimäärin noin 68 prosentilla vuodesta 1970, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF:n Living Planet -raportti. Romahduksen taustalla vaikuttavat elinympäristöjä tuhoava maankäyttö ja luonnonvarojen ylikulutus, sekä haitalliset vieraslajit, saasteet ja ilmastonmuutos.

Tutkimustiedon mukaan samat syyt, jotka heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja vievät lajeja sukupuuttoon, lisäävät myös riskiä, että uusia eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja alkaa levitä.

WWF Suomen mukaan koronaviruspandemia onkin tuorein hälytys ihmiskunnalle luonnon monimuotoisuuden huononevasta tilasta.

Tuhannet yläkoululaiset ovat koulusta poissa niin paljon, että kouluilta vaaditaan erityisjärjestelyjä

Jopa 4 000 yläkoululaista on koulusta niin usein poissa, että koulun on tehtävä heidän takiaan erityisjärjestelyjä. Määrä on 2–3 prosenttia kaikista yläkoululaisista. Asia käy ilmi tänään julkaistusta Kouluakäymättömyys Suomessa -tilannekartoituksesta.

Koulua käymättömiä oppilaita on kartoituksen mukaan kaikkialla Suomessa, ja lähes puolella heistä ongelmalliset poissaolot olivat kestäneet koko yläkoulun ajan.

Kartoituksen teki Opetushallituksen rahoituksella vaativan erityisen tuen VIP-verkosto.

Hallitus neuvotteli myöhään matkustusrajoituksista - joko tänään kerrotaan päätöksistä?

Hallitukselta odotetaan päätöksiä matkustusrajoitusten muuttamisesta. Aiheesta järjestetään tänään mahdollisesti tiedotustilaisuus. Eilen viideltä iltapäivällä käynnistetyt neuvottelut jatkuivat puoli yhteenotoista asti illalla eikä neuvotteluiden etenemisestä tihkunut julkisuuteen tietoja.

Hallituksella on kiire ratkaista muun muassa, miten vastataan elinkeinoelämän vaatimuksiin nopeista päätöksistä, jotta esimerkiksi brittituristien joulumatkat Lappiin pystyttäisiin turvaamaan.

Keskustan eduskuntaryhmä kierrättää valiokuntapaikkoja - Kulmunille raivataan tilaa

Keskustan eduskuntaryhmä on tänään koolla ristiriitaisen puoluekokouksen jälkeen. Puolueen valiokuntajäsenyyksiä ollaan kierrättämässä, mistä eduskuntaryhmä tänään keskustelee.

Puoluejohtajan paikan hävinnyt Katri Kulmuni on istunut suuressa valiokunnassa. Nyt häntä on soviteltu valtiovarain- ja ulkoasiainvaliokuntiin. Viikonloppuna puolueen varapuheenjohtajaksi noussut Markus Lohi sanoi jo Ylelle, että on luopumassa paikastaan valtiovarainvaliokunnassa. Lohi olisi näin keskittymässä työlään sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtamiseen.

EU ja Britannia tänään hätäkokoukseen Britannian lakihankkeen vuoksi

EU ja Britannia järjestävät tänään hätäkokouksen koskien lakihanketta, jolla Britannia aikoo irtautua jo neuvotellusta brexit-sopimuksesta.

Komissaari Maros Sefcovic matkustaa Lontooseen tapaamaan Britannian edustajaa Michael Govea.

Sefcovic sanoi keskiviikkona, että kokous tulee kutsua koolle niin pian kuin mahdollista, jotta Britannia voi selventää aikeitaan ja vastata EU:n vakavaan huoleen lakihankkeesta.

Britannia on myöntänyt, että lain säätäminen rikkoo kansainvälistä oikeutta. Laki puuttuisi Pohjois-Irlannin asemaan. Erosopimuksessa pyrittiin turvaamaan se, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja pysyy avoimena. (Lähde: AFP)

Itämerensuomalaiset kansat siirtyivät Volgan mutkasta eri alueilta, kertoo virolaistutkija

Suomalaisten ja muiden itämerensuomalaisten kansojen siirtyminen Itämeren rannoille ei tapahtunut yhdessä rysäyksessä, vaan kyse oli jatkuvasta prosessista. Näin sanoo arkeologian professori Valter Lang Tarton yliopistosta.

Hän myös huomauttaa, että muuttomatkoille lähdettiin eri alueilta. Tätä todistavat erot arkeologisessa aineistossa. Suomensukuisten alkukoti sijoittuu Volgan ja Okajoen tienoille, joka oli länsiuralilaisten heimojen kotialue. Myöhemmin heimot jakaantuivat kantasuomalaisiin, kantasaamelaisiin ja mordvalaisiin.

Valter Langin itämerensuomalaisten muodostumisesta ja varhaishistoriasta kertova kirja Homo Fennicus (SKS) on juuri ilmestynyt suomeksi.

Yhdysvaltojen ulkoministerin mukaan on hyvin mahdollista, että korkean tason venäläisvirkamiehet määräsivät Navalnyin myrkytyksestä

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo arvioi olevan hyvin mahdollista, että korkea-arvoiset venäläisvirkamiehet määräsivät Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytyksestä. Pompeo puhui asiasta radiohaastattelussa.

Pompeon mukaan Yhdysvallat tutkii myrkytystä ja saattaa ryhtyä omiin toimiinsa asian tiimoilta.

Venäjän toimien arvostelemista välttävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan todennut aiemmin, ettei ole toistaiseksi nähnyt todisteita siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

Navalnyi on sairaalahoidossa Saksassa. Saksa on sanonut, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä Siperiassa. Venäjä on kiistänyt väitteen. (Lähde: AFP)

Tietovuotaja: Valkoinen talo halusi tiedusteluviranomaisten vähättelevän valkoisen ylivallan kannattajien uhkaa ja Venäjän vaalivaikuttamista

Korkea-arvoisen tiedusteluviranomaisen Brian Murphyn mukaan Valkoinen talo halusi hänen lopettavan raportoinnin Venäjän vaalivaikuttamisesta ja keskittyvän sen sijaan Kiinan ja Iranin vaikuttamiseen.

Asia selviää Murphyn valituksesta, joka julkaistiin keskiviikkona edustajainhuoneen tiedustelukomitean toimesta. Murphyn mukaan käsky tuli alun perin Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajalta Robert O'Brienilta.

Murphyn valituksen mukaan Valkoinen talo olisi lisäksi toivonut, että hän olisi raporteissaan vähätellyt valkoisen ylivallan kannattajien muodostamaa uhkaa.

Koska Murphy ei suostunut toimimaan näin, hänen työtehtäviään muutettiin rangaistukseksi. (Lähde: AFP)