Koronavirustilanne edelleen maltillinen – joukkoaltistumiset eivät ole johtaneet suuriin tartuntamääriin

Koronavirusepidemian tilanne Suomessa on edelleen maltillinen, Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos kertoo tiedotteessaan. Viime aikoina ilmi tulleet joukkoaltistumiset eivät ole THL:n mukaan johtaneet isoihin jatkotartuntoihin.

Suurin osa altistumisista liittyy vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin. Näiden lisäksi on viime viikkoina kuitenkin todettu useita joukkoaltistumisia muun muassa päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.

Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tartuntoja. Suurin osa tartunnoista liittyy jo viranomaisten tiedossa oleviin tartuntaryppäisiin.

Taudin arvioitu tartuttavuusluku on edelleen yli yhden, eli jokainen kantaja tartuttaa tautia eteenpäin. Tartuttavuusluku on arvioitu olevan 1,20–1,25, joka on hieman vähemmän kuin viikko sitten ilmoitettu luku 1,20–1,30.

Kokonaisuudessaan Suomessa on todettu 8 430 koronavirustapausta ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 337. Taudista parantuneita arvioidaan olevan lähes 90 prosenttia eli noin 7 500 ihmistä.

Viime viikolla analysoitiin päivittäin noin 10 000–14 000 koronavirustestiä, joista vain hyvin pieni osuus, 0,3 prosenttia, oli positiivisia.