Suomessa todettu 39 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntojen määrä nousi 114:llä

Suomessa on raportoitu tänään 39 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 450 tartuntaa, kun kahden edellisen viikon yhteenlaskettuja tartuntoja oli 336. Nousua on yhteensä yli 25 prosenttia.

Viime viikon 269 tartuntaa on selvästi enemmän kuin edeltävän viikon lukema 181. Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen sairaalahoidossa oli 6 ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa. Hämeenlinnalaisessa koulussa todettu koronaa Hämeenlinnalaisessa Ruunumyllyn koulussa on todettu koronavirustartunta, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Koulussa 7.–8. syyskuuta olleet oppilaat ja henkilökunta on määrätty karanteeniin. Karanteeniin määrättyjen kokonaismäärä on 56 oppilasta ja viisi henkilökunnan jäsentä. Koulussa järjestetään opetus varotoimenpiteenä entistä väljemmin ja tarpeettomia fyysisiä lähikontakteja vältetään. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) puolestaan vahvistaa, että alueella on todettu keskiviikon jälkeen kaksi uutta koronatartuntaa. Molemmat tartunnat ovat tiedotteen mukaan liitoksissa aiemmin julkitulleisiin laajoihin tartuntaketjuihin, joiden seurauksena yli 300 ihmistä on asetettu karanteeniin. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) suosittaa tiedotteessaan vahvasti etäkokousten ja -koulutusten käyttöä koko maakunnan alueelle. Suosituksen taustalla on koronaviruksen voimakas leviäminen Etelä-Karjalan lähimaakunnissa. Alle 20-vuotiaiden jääkiekkojoukkueissa on todettu tartuntoja Jääkiekkoseura Jukurien alle 20-vuotiaiden joukkueessa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, ja tartunnan saaneiden kokonaismäärä on jo 22. Mikkeliläisseura kertoi kotisivuillaan, että molemmat tartunnan saaneet ovat olleet karanteenissa maanantai-illasta saakka. Myös HPK kertoi torstaina sivuillaan, että sen alle 20-vuotiaiden joukkueessa on todettu koronavirustartunta. Joukkue on asetettu karanteeniin, ja myös liigajoukkue keskeyttää toimintansa toistaiseksi.