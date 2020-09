Suomalaisten aikuisten unen määrän lyheneminen selittyy pääosin ikääntymisellä, kertoo tuore tutkimus

Suomalaisten aikuisten unen lyheneminen selittyy pääosin ikääntymisellä, kertoo Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tuore tutkimus.

Tutkimuksen mukaan aikuisten unen pituudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia yli 30 vuoden seurannan aikana. Keskimäärin uni lyheni seuranta-aikana miehillä noin 18 ja naisilla noin 32 minuuttia.

Tutkimuksessa seurattiin unen pituutta 36 vuoden ajan. Kysely toteutettiin neljä kertaa vuosina 1975–2011. Seurannan alussa osallistujien keski-ikä oli noin 36 vuotta ja lopussa noin 60 vuotta.

– Viime vuosina on toistuvasti uutisoitu univajeen lisääntyneen voimakkaasti, vaikka valtaosa väestötutkimuksista on osoittanut muutosten aikuisilla olleen vähäisiä. Muutokset ovat olleet vain minuutin kymmenesosia seurantavuotta kohti, ja joissakin maissa uni on jopa pidentynyt, ylilääkäri Christer Hublin Työterveyslaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Tutkijat muistuttavat, että tutkimusotokset eivät kattaneet kaikkia ikäluokkia, joten tuloksista ei voi tehdä vahvoja päätelmiä nuorempien ikäluokkien osalta.

– Viimeisessä mittausvaiheessa vuonna 2011 osallistujien keski-ikä oli jo 60 vuotta, joten nuorempien kohdalla mahdollisesti tapahtuneesta unen lyhenemisestä ei tämän tutkimuksen perusteella uskalla sanoa mitään, Hublin korostaa STT:lle.

Tutkimukseen osallistui seurannan alussa reilut 30 000 ihmistä ja lopussa noin 8 300 ihmistä.