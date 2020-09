Risteilyalalla otetaan uudet matkustuslinjaukset vastaan ilolla – "Vielä kun asiakkaiden luottamus palaisi"

Laivayhtiöt Tallink Silja ja Viking Line pitävät hallituksen uusia höllempiä matkustusrajoituslinjauksia askeleena oikeaan suuntaan. Risteilyala on ollut massiivisissa vaikeuksissa koronaepidemian aikana. Syynä ovat olleet niin matkustusrajoitukset kuin sekin, etteivät ihmiset uskalla lähteä laivalle. Kumpikin yhtiö on lomauttanut merkittävän osan henkilöstöstään.

Hallituksen uuden linjauksen mukaan matkustaminen Suomeen on sallittua yli 20 maasta, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta. Uusi linjaus tulee voimaan ensi viikon lauantaina.

Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults sanoo STT:lle, että rajoituksia olisi voinut höllentää enemmänkin, mutta kiittelee ratkaisun selkeyttä. Se, että on selkeä raja ja tieto, että hallitus tarkastelee raja-arvoa viikon välein, tekee matkustamisesta ennustettavampaa.

– Se raja kahdeksan oli todella alhainen, ja nykyinenkin on alakantissa. Tärkeä askel parempaan suuntaan. Vielä kun asiakkaiden luottamus palaisi.

Schultsin mukaan tärkeä kysymys on edelleen se, miten hallitus viestii ihmisille.

– Toivon, että hallituskin vahvistaisi nyt viestiä, että matkustaminen turvallisiin maihin on ok. Tähän asti on ollut viesti se, että kannattaa harkita matkaa kymmenen kertaa.

Ei vaikuta toistaiseksi suunnitelmiin

Tallink Siljalla on useita suunnitelmia, joiden mukaan laivoja on jäämässä kesäsesongin jälkeen laituriin. Esimerkiksi Silja Serenaden liikennöinti keskeytetään kokonaan maanantaina ja Silja Europan liikennöinti aiotaan keskeyttää 21.9 alkaen.

– Tänään ei tehdä suunnitelmiin vielä muutoksia eikä todennäköisesti vielä ensi viikollakaan. Jos ja kun me näemme, että asiakkaat palautuvat ja kysyntä kasvaa, pystymme tekemään uusia päätöksiä, Schults sanoo.

Samaa sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström. Viking on karsinut lähtöjään, ja yksi seitsemästä laivasta seisoo tällä hetkellä laiturissa. Päätöksiä ei tehdä risteilyjen osalta hätiköiden vaan asiakkaiden luottamuksen palautumista ja kysyntää seuraten.

– Olemme kiitollisia ja iloisia päätöksestä. Se on askel oikeaan suuntaan. Rokote pelastaisi varmaankin tilannetta.

Boijer-Svahnström kiittelee erityisesti päätöstä työmatkaliikenteen vapautumisesta. Hallituksen mukaan Viron ja Ruotsin lauttaliikenteessä ja lentoliikenteessä sallitaan jatkossa maiden välinen työmatkaliikenne raja-arvoista riippumatta.

– Meillähän on hyvin paljon liikennettä Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä ja myöskin liikennettä Viroon. Hyötyliikenne on varmaan se, joka lähtee ensin käyntiin. Tällaiset hauskanpitomatkat tulevat sitten myöhemmin.

Myöskin hänen mukaansa päätösten ennakoitavuus ja selkeys on tärkeää. Hänen mukaansa alalle kahden viikon uudelleenarviointiväli olisi parempi, mutta viikkokin on jo hyvä. Kaikista pahinta myrkkyä on se, jos päätökset tai päättäjien viestit tulevat yllättäen.

– Erään tunnetun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) pitämän tiedotustilaisuuden jälkeen, jossa uhkailtiin jopa vankeustuomioilla, tuli valtavasti peruutuksia. Siinä mielessä tämä oli hyvin kiitollinen viesti.

Kiuru sanoi elokuun alussa tiedotustilaisuudessa, että riskimaista Suomeen matkustavat määrätään jatkossa viranomaispäätöksellä pakkokaranteeniin ja siitä luistavat voivat saada rangaistuksen. Paljon kritiikkiä saanutta pakkokaranteenilinjausta ei kuitenkaan koskaan toteutettu sellaisena kuin Kiuru sen esitti.