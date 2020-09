Yön uutiskooste: Päivähoitomaksujen alentaminen on Saarikon mielestä kalliin puoleinen työllisyystoimi, Florida rajoittaa entisten vankien äänioikeutta

Päivähoitomaksujen alentaminen olisi keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä työllisyystoimi, jolla on melko suuri hintalappu. Toimien tehokkuutta ja hintaa on pohdittava hänen mukaansa rinnakkain, kun hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi viikon alussa.

Puolue ei kuitenkaan toistaiseksi ole sulkenut mitään toimea pois keinovalikoimasta.

Hallituksen neuvottelut ensi vuoden budjetista tiivistyvät viikonloppuna ja jatkuvat alkuviikosta budjettiriihessä. Saarikon mukaan hallituksen työllisyystavoite ensimmäisen 30 000 työllisen osalta on yhä aidosti auki.

Uutissuomalainen: Suomalaismepit kannattavat laajasti pakotteiden lisäämistä Valko-Venäjälle ja Venäjälle

Suurin osa suomalaisista europarlamentaarikoista asettaisi sekä Valko-Venäjää että Venäjää kohtaan uusia pakotteita tai kiristäisi nykyisiä. Meppien kantaa selvitti sähköpostikyselyllä Uutissuomalainen.

Suomen 14 europarlamentaarikosta 13 kannattaa ajatusta, että EU laajentaisi pakotteita Valko-Venäjää kohtaan. Vain RKP:n Nils Torvalds epäilee, etteivät pakotteet ole välttämättä toimivin tapa.

Lähes kaikki mepit kertovat kannattavansa pakotteiden laajentamista myös Venäjää kohtaan, jos oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksestä löytyy kytkös maan hallintoon. Vasemmistoliiton Silvia Modig ei vastannut kysymykseen Venäjä-pakotteista.

Florida rajoittaa jälleen entisten vankien äänioikeutta - jos sakkoja ei ole maksettu, presidentinvaaleissa äänestäminen jää väliin

Yhdysvaltojen Floridassa oikeus on päättänyt, että entiset rikolliset eivät voi äänestää marraskuun presidentinvaaleissa, jos he eivät ole maksaneet muun muassa sakkojaan osavaltiolle. Uutiskanava CNN:n mukaan kyse on maksuista, jotka liittyvät tuomioihin.

Tuore päätös voi vaikuttaa satoihin tuhansiin mahdollisiin äänestäjiin osavaltiossa, jossa republikaanien ehdokas, presidentti Donald Trump ja demokraattien Joe Biden ovat kannatusmittauksissa rinta rinnan.

Vuonna 2018 osavaltiossa hyväksyttiin lakimuutos, jolla palautettiin vankeustuomionsa suorittaneiden äänioikeus. (Lähde: AFP)

FBI tyrmää huhut, joiden mukaan ääriliikkeet olisivat tahallaan sytyttäneet maastopaloja

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI on tyrmännyt väitteet, joiden mukaan ääriliikkeet olisivat tahallaan sytyttäneet paloja Oregonin osavaltiossa. FBI huomauttaa, että salaliittoteoriat ja virheellinen tieto vaikeuttavat viranomaisten työtä ja ohjaavat resursseja pois paloista.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt väitteitä, joissa palot on esimerkiksi yhdistetty fasismia vastustavaan Antifa-liikkeeseen.

Tuhoisat maastopalot ovat levinneet laajasti Yhdysvaltain länsirannikolla. Pelkästään Kalifornian osavaltiossa on kuollut ainakin 20 ihmistä, kertoo San Francisco Chronicle. (Lähde: AFP)

Nasdaq-indeksi päätyi miinukselle New Yorkin ailahdelleen pörssiviikon lopuksi

Yhdysvalloissa pörssiviikon perjantainen päätös heijasteli Wall Streetilla tällä viikolla nähtyä aaltoliikettä. Keskeiset indeksit osoittivat viikon lopuksi eri suuntiin.

Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,6 prosenttia miinuksella. Dow Jones -indeksi puolestaan oli puoli prosenttia plussalla. Laajapohjaisempi S&P 500 kurotti 0,1 prosenttia plussalle. Viikkotasolla kaikki kolme indeksiä olivat miinuksella.

Erityisesti teknologiayritysten osakkeisiin on viime aikoina kohdistunut painetta. Nasdaq-indeksi nousi huippulukemiinsa 2. syyskuuta. Sen jälkeen monien teknologiayritysten osakkeet ovat laskeneet, kun sijoittajat ovat alkaneen kyseenalaistaa niiden arvoa. (Lähde: AFP)

Saksan Zverev venyi US Openin finaaliin yli kolme tuntia kestäneestä ottelusta

Saksan Alexander Zverev jatkaa miesten kaksinpelin finaaliin tenniksen Yhdysvaltain avoimissa.

Turnauksessa viidenneksi sijoitettu Zverev kukisti lopulta Espanjan Pablo Carreno Bustan viiteen erään ja lähes 3,5 tuntiin venyneessä välieräottelussa. Espanjalainen voitti kaksi ensimmäistä erää, mutta Zverev vei lopulta ottelun luvuin 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 6–3.

Carreno Busta oli rankattu turnauksessa sijalle 20. Hän eteni maanantaina neljänneltä kierrokselta puolivälieriin, kun turnauksen ennakkosuosikki Novak Djokovic hylättiin hänen lyötyään tahattomasti pallon linjatuomarin kaulaan. (Lähde: AFP)