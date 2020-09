Lounais-Suomessa kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta, molemmissa 17-vuotiaita kuljettajia epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Lounais-Suomessa on tapahtunut lauantain aikana kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta, joista kummassakin oli osallisena 17-vuotiaat kuljettajat, poliisi kertoo. Kumpikin on saanut ajokortin poikkeusluvalla.

Komisario Marko Luotosen mukaan poliisi epäilee, että kummassakin tapauksessa onnettomuuteen on liittynyt ylinopeus. Kaikkiaan kolme nuorta on loukkaantunut vakavasti ja yhteensä kymmenen on toimitettu sairaalaan.

Toinen onnettomuuksista tapahtui varhain aamulla Vehmaalla, jossa yksin liikkeellä ollut 17-vuotias loukkaantui vakavasti rajussa ulosajossa.

Onnettomuudesta tuli hälytys aamuseitsemän jälkeen. Kahdeksan tienoilla pelastuslaitokselta kerrottiin, että loukkaantunut oli saatu irrotettua autosta. Tämä oli tajuissaan pelastuslaitoksen ollessa paikalla.

Onnettomuus tapahtui Asutustiellä kohdassa, jossa asfalttitie oli hiljattain muuttunut hiekkatieksi. Tie oli onnettomuuskohdassa suora ja nopeusrajoitus 80 kilometriä tunnissa. Auto oli suistumisen jälkeen törmännyt puihin.

Luotosen mukaan kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Toinen lauantain onnettomuuksista tapahtui varhain aamuyöstä Mannisentiellä Porin Laviassa, kun kaksi henkilöautoa joutui nokkakolariin sorapintaisella tiellä mäenharjanteen kohdalla. Poliisin mukaan kaikkiaan yhdeksän 16–18-vuotiasta toimitettiin sairaalaan, kaksi vakavasti loukkaantuneina.

Luotonen kertoo, että toisen auton 17-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Komisarion mukaan perusteena on epäilty ylinopeus.

Kuljettaja itse ei loukkaantunut vakavasti.

Hälytys onnettomuudesta tuli puoli kahden jälkeen yöllä. Poliisin mukaan onnettomuuteen ei epäillä liittyneen alkoholin käyttöä.

Komisario Luotonen kertoo, että poikkeusluvalla ajokortin saaneet ovat yliedustettuina poliisin haaviin jääneissä ylinopeustapauksissa.

– 17-vuotiaiden osuudet ylinopeuksissa ja onnettomuuksissa ovat selvästi näkyvissä. Poliisihallitushan on tästä kesän aikana tiedottanutkin, hän huomauttaa.

Ajokortin voi nykyään saada Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityinen syy. Tällaiseksi voidaan laskea esimerkiksi se, että nuoren on ilman ajokorttia hankala kulkea kouluun tai töihin pitkien välimatkojen ja huonojen joukkoliikenneyhteyksien vuoksi.

Poikkeusluvan hakeminen tuli mahdolliseksi uuden ajokorttilain myötä reilut kaksi vuotta sitten, ja sen seurauksena tuhannet nuoret ovat saaneet ajokortin alaikäisenä.