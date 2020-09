Hallituksen suunnitelma matkailun rajoitusten lieventämisestä asettaa koronatestausjärjestelmän koetukselle

Hallituksen perjantaina julkistama suunnitelma matkailun rajoitusten lieventämisestä asettaa koronatestausjärjestelmän melkoiselle koetukselle. Näin arvioi Mikko Pietilä, koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri.

Pietilän mukaan ruuhkautumisen ja vastausaikojen venymisen riski on olemassa.

– En sano, että tämä ei ole mahdollista, mutta kyllä se paljon työtä vaatii. Hyvä, että valtioneuvoston suunnitelmana on ottaa uusi toimintamalli käyttöön vasta marraskuussa – ja kiire tulee senkin kanssa, sanoo Pietilä.

Hallituksen suunnitelman mukaan matkustaminen Suomeen on vastaisuudessa sallittua maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.

Muutokset astuvat voimaan kolmessa eri vaiheessa ensi viikon lauantaista alkaen. Siirtymäkauden jälkeen uuteen malliin siirrytään pysyvästi 23. marraskuuta.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö STM on varoittanut, että jos testauskapasiteetti ei riitä, matkailijoita ei mahdollisesti pystytä testaamaan toista kertaa. Suomeen palaavat Suomen kansalaiset eivät saisi edes ensimmäistä testiä vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta. Tämä johtaa karanteeniajan pitenemiseen ja jopa täysiin 14 vuorokauden karanteeneihin.

– Jo 20 000 koronatestin tavoite päivässä on haaste, nythän testauksen maksimikapasiteetti on noin 14 000–16 000 päivässä. Nyt kun tavoitteeksi on asetettu 30 000 testiä päivässä, se on vielä suurempi haaste, Pietilä sanoo.

Pietilä tarkentaa, että testauksessa ei ole kyse pelkästään pätevän henkilöstön ja laitteiden riittävyydestä, vaan myös muun muassa näytteenottotarvikkeiden ja reagenssiaineiden saatavuudesta. Kun lukuisat maat pyrkivät tekemään runsaasti koronavirustestejä, reagenssiaineista on kaiken aikaa pulaa.

– Reagenssien kulutus on valtavan suurta. Meillä Suomessa reagenssit tulevat pääosin ulkomailta. Tämä ei ole pelkästään meidän ratkaistavissa, Pietilä toteaa.

Useat reagenssiaineita valmistavat yritykset asettavat etusijalle toimitukset sellaisiin maihin, joissa koronavirustilanne on huono – ja sellaisten joukossa Suomi ei ole.

Pietilä muistuttaa, että matkailun rajoitusten lieventäminen vaikuttaa Suomessa siihen suuntaan, että epidemiatilanne jonkin verran vaikeutuu. Tämä lisää myös koronatestien kotimaista kysyntää. Testauksen tarvetta lisäävät myös muut hengityselinsairaudet, esimerkiksi hiljattain runsaana esiintynyt rinovirus.

– Rinovirus ruuhkautti hyvin nopeasti testausjärjestelmän, Pietilä toteaa.