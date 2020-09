Perussuomalaisten vaalipäällikön murhayrityksestä epäilty kommentoi asiaa tuoreeltaan Twitter-tilillään

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhayrityksen toinen epäilty kommentoi tekoa Twitterissä vain muutamia päiviä tapahtumien jälkeen viime heinäkuussa.

– Tämä Kataja hiillosti ääniharava persun pois valeiden avulla, koska ei tykännyt siitä, että tämä persu oli suoraselkäinen ja tosi kansallismielinen. Mm. minun kaveruutta tämän pois potkitun kanssa tämä Kataja käytti valeiden saattelemana hyväksi, kirjoitti Tero Ala-Tuuhonen viestipalvelu Twitterissä 20. heinäkuuta ja päätti tviittinsä haukkumasanoihin.

Seuraavana päivänä eli 21. heinäkuuta Ala-Tuuhonen puolestaan kirjoitti Twitterissä väkivallanteon taustaa pohtivassa ketjussa seuraavasti:

– Veikkaan Katajan henk.kohtaisia ongelmia syyksi.

Katajaan kohdistuneesta rikoksesta epäillään Ala-Tuuhosen ohella Jyväskylän kaupunginvaltuutettua Teemu Torssosta, jota ei hyväksytty perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaaksi viime vaaleissa. Torssonen myös erotettiin puolueesta.

Ala-Tuuhonen on kertonut Twitterissä myös näkemyksensä siitä, miksi häntä ei ole hyväksytty perussuomalaisten jäseneksi: "Valitettavasti ihan puoluejohtokin harrastaa vastakkainasettelua. Jos olet liian kansallismielinen, niin sinut harjataan pihalle tai et pääse jäseneksi." Tämä tviitti on elokuun 17. päivältä.

STT julkaisee Torssosen ja Ala-Tuuhosen nimet jo tässä vaiheessa heidän yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi. Torssonen on kaupunginvaltuutettu ja Ala-Tuuhonen tunnetaan monenlaisesta toiminnastaan suomalaisessa äärioikeistossa. Hän on muun muassa Kansallismielisten liittouma -nimisen yhdistyksen puheenjohtaja.

Molemmat on vangittu epäiltyinä todennäköisin syin

Keskusrikospoliisi kertoi perjantaina, että kaksi miestä on vangittu murhan yrityksestä epäiltyinä. Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsän Jämsänkoskella.

Pekka Kataja on aiemmin kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Kataja joutui sairaalahoitoon Tampereelle, mutta on sittemmin päässyt pois sairaalasta.

Keskusrikospoliisin mukaan epäillyt otettiin kiinni 3. syyskuuta Keski-Suomessa. Heidät vangittiin sunnuntaina 6. syyskuuta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, joka tuolloin oli päivystävä käräjäoikeus.

Poliisi on tiedottanut tutkintaan liittyvistä asioista niukasti. Tutkintaa johtava rikoskomisario Jussi Luoto on kertonut STT:lle, että yksi syy tähän on se, että epäiltyyn rikokseen liittyviä henkilöitä saattaa olla vielä vapaana.

Vuonna 1981 syntynyt Torssonen vangittiin 6. syyskuuta todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä ja vuonna 1976 syntynyt Ala-Tuuhonen syytä epäillä -perusteella. Perjantaina Keski-Suomen käräjäoikeudessa myös Ala-Tuuhonen määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin. Viimeksi mainittu vangitsemisen peruste tarkoittaa vankempaa rikosepäilyä eli sitä, että syyllisyyden tueksi on olemassa todennäköisiä syitä.