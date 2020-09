THL täydentänyt lasten koronatestaamista koskevia ohjeitaan: koronatesti aina aiheellinen, jos kouluikäisellä on koronavirukseen sopivia oireita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on täydentänyt toimintaohjeitaan silloin, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon. Erityisesti on täsmennetty kouluikäisiä lapsia ja nuoria koskevia ohjeita.

Täydennettyjen ohjeiden mukaan koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita. THL muistuttaa, että kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset ja siksi koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä suurempi.

Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen.

Jos alle kouluikäisen lapsen oireet väistyvät seurannassa kokonaan, testiin ei tarvitse mennä ja varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi THL:n mukaan hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.

Altistuksen tai ulkomaan matkan takia lieväoireinenkin viipymättä testiin

THL painottaa, että on erittäin tärkeää viedä lieväoireinenkin lapsi viiveettä koronatestiin, jos hän tai joku perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuun sisätiloissa, lapsi voi THL:n mukaan mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Kaiken kaikkiaan lapsi pitää THL:n mukaan viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

THL:n täydentämistä ohjeista kertoi Yle.