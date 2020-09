Ukrainalaismiehen epäillään väärentäneen itsensä bulgarialaiseksi

Kahta ulkomaalaista miestä, joista yksi on ukrainalainen ja toinen virolainen, epäillään väärennetyn henkilöllisyyden turvin tehdyistä rikoksista. Kotietsintöjen yhteydessä on takavarikoitu yli 20 000 euron edestä varastetuksi epäiltyä omaisuutta sekä pieniä määriä huumausaineita. Lisäksi epäillään, että väärillä henkilötiedoilla on tehty luottolainahakemuksia yhteensä 36 000 euron edestä.

Rikosepäilyistä tiedotti maanantaina Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö, joka on tutkinut tapausta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä väärennys, törkeä petoksen yritys ja rekisterimerkintärikos. Molemmat epäillyt ovat vangittuina, ja syytteet nostettaneen merivartioston mukaan syyskuun aikana. – Toimintaa voi hyvin kuvailla rajat ylittäväksi ammatti- ja monialarikollisuudeksi, jossa väärä henkilöllisyys toimii peitteenä, jonka avulla edelleen toimitaan, pyrkien tuottamaan muuta rikoshyötyä, kuvailee tapauksen tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä tiedotteessa. Mainos alkaa Mainos päättyy Todellinen henkilöllisyys selvisi Ukrainalta saaduista tiedoista Pääepäilty on ukrainalaismies, jonka epäillään rekisteröityneen Suomeen käyttäen kuvallaan varustettua, väärennettyä Bulgarian henkilökorttia ja siinä olevia kuvitteellisia henkilötietoja. Rikoksen epäillään tapahtuneen Helsingin verohallinnon toimipisteessä tämän vuoden maaliskuussa. Vääräksi epäillyn henkilöllisyyden ja siihen liittyvän henkilötunnuksen turvin on avattu pankkitili ja tehty vuokrasopimus asunnosta. Lisäksi merivartioston mukaan epäillään, että luottolainahakemuksia on tehty väärän henkilöllisyyden sekä sinänsä aidon, mutta toiselle miehelle kuuluvan henkilöllisyyden avulla. Virolaismiehen epäillään osallistuneen aktiivisesti epäiltyihin rikoksiin. Ukrainalaisen miehen todellinen henkilöllisyys selvisi vasta Ukrainan viranomaisille tehtyjen tiedonsaantipyyntöjen jälkeen. Väärennetty Bulgarian henkilökortti takavarikoitiin kiinnioton ja kotietsinnän yhteydessä. Tekninen aitoustutkimus vahvisti sen olevan väärennetty.