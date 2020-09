Yön uutiskooste: Kreikan edustalta pelastettiin yli 50 siirtolaista, Yhdysvaltain rannikkoa lähestyy hurrikaani

Budjettiriihi jatkuu koko hallituksen voimin Säätytalossa

Neuvottelut koronaepidemian sumentamasta taloudenpidosta jatkuvat tänään koko hallituksen kesken. Budjettiriihi alkoi eilen, jolloin neuvotteluita kävivät lähinnä hallituspuolueiden puheenjohtajat yhdessä valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) kanssa.

Vanhanen kertoi eilen, että ensi vuoden budjetin alijäämä kasvaa siitä mitä valtiovarainministeriö on esittänyt. Vielä elokuussa ministeriön budjettiehdotus oli 7 miljardia euroa alijäämäinen, mutta miljardiluokkaan kasvavat koronamenot tulevat tuoreen arvion mukaan tämän päälle.

Budjetin rinnalla hallitukselta odotetaan työllisyyttä lisääviä uudistuksia.

Uutissuomalainen: Ainakin kaksi meppiä jättää kuntapolitiikan

Suomalaisista europarlamentaarikoista kuntapolitiikan aikovat jättää tämän vaalikauden jälkeen ainakin Laura Huhtasaari (ps.) ja Elsi Katainen (kesk.), kertoo Uutissuomalainen.

Nykyisistä valtuutetuista päätöstä ehdokkuudestaan eivät ole vielä tehneet mepit Alviina Alametsä (vihr.), Teuvo Hakkarainen (ps.) ja Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

Kuudes nykyisin kotikuntansa kunnanvaltuustossa istuva meppi on Ville Niinistö (vihr.), joka on päättänyt asettua ehdolle huhtikuussa 2021 käytävissä kuntavaaleissa.

Tiedot käyvät ilmi Uutissuomalaisen sähköpostikyselystä suomalaisille europarlamentaarikoille.

Kiuruvedellä palaa viljakuivuri, kuivurin yhteydessä olevassa varastossa suuri määrä viljaa

Pohjois-Savossa Kiuruvedellä palaa viljakuivuri, jonka yhteydessä olevassa varastossa on pelastuslaitoksen arvion mukaan 250 tonnia viljaa. Pelastuslaitos kertoi puolenyön aikoihin, että palo on saatu rajattua kuivuriin ja että sen leviäminen viereisiin rakennuksiin ja lähettyvillä oleviin öljysäiliöihin on estetty.

Pelastuslaitoksen mukaan palosta aiheutuva savu ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille eikä se ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

Sammutustöiden arvioidaan kestävän pitkälle aamuyöhön. Pelastuslaitos sai hälytyksen Rapakkojoentielle hieman ennen iltakymmentä maanantaina.

Britannian alahuone äänesti kiistellyn sisämarkkinalain puolesta

Britannian parlamentin alahuone on äänestänyt kiistellyn sisämarkkinalain puolesta äänin 340–263.

Laki uhkaa toteutuessaan rikkoa jo allekirjoitettua EU-erosopimusta ja Britannian kansainvälisiä velvoitteita.

Alahuone äänesti lain etenemisestä parlamentin käsittelyssä. Lain toteutumisen kannalta merkittävämmät äänestykset ovat luvassa vasta myöhemmin.

Kreetan edustalta pelastettiin yli 50 siirtolaista - kolme löydettiin kuolleena

Välimereltä Kreetan saaren edustalta pelastettiin maanantaina 53 ihmistä sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettanut alus oli kaatunut, kertoo Kreikan rannikkovartiosto. Lisäksi kolme ihmistä löydettiin kuolleena. Surmansa saaneista kaksi oli lapsia.

Vielä myöhään maanantaina ei ollut tiedossa, mistä aluksella olleet siirtolaiset olivat kotoisin.

Kreikkaan on tullut vuoden 2015 jälkeen kymmeniä tuhansia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita, joille on rakennettu kymmenittäin leirejä ja pakolaiskeskuksia. Morian leiri Lesboksella paloi viime viikolla, ja siellä olleet ihmiset ovat sen jälkeen majoittuneet taivasalle tai telttoihin. Leirillä ja sen ympäristössä asui noin 12 000 ihmistä. (Lähde: AFP)

Sally-hurrikaani voimistui ja lähestyy Yhdysvaltain rannikkoa

Yhdysvaltain eteläisiä osavaltioita lähestyvä Sally-hurrikaani on voimistunut toisen kategorian myrskyksi viisiportaisella hurrikaaniasteikolla. Sallyn on määrä saapua Mississippin osavaltioon myöhään tiistaina tai aikaisin keskiviikkona paikallista aikaa.

Washington Post kirjoittaa, että Sally saattaa vielä voimistua Meksikonlahdella.

Alabaman ja Mississippin osavaltioiden kuvernöörit ovat julistaneet hätätilan saapuvan myrskyn varalta. Mississippin kuvernööri Tate Reeves sanoi, että osavaltiossa ollaan huolissaan muun muassa myrskyn tuomista rankkasateista. (Lähde: AFP)

Konkaritoimittaja Woodwardin Trump-kirja julkaistaan tänään

Veteraanitoimittaja Bob Woodwardin kirja Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista julkaistaan tänään. Rage-niminen kirja on jatkoa Woodwardin edelliselle Trump-kirjalle Fear: Trump in the White House, joka julkaistiin kaksi vuotta sitten.

Yksi kirjan kiinnostavimmista tiedoista tuli esiin jo viime viikolla, kun kirjasta julkaistiin otteita mediassa. Selvisi, että Trump oli jo helmikuisessa haastattelussaan sanonut Woodwardille tietävänsä, että uusi koronavirus on paljon vaarallisempi kuin influenssa. Hän kuitenkin sanoi vähättelevänsä sitä julkisuudessa, jottei Yhdysvalloissa syntyisi paniikkia.

Woodward haastatteli Trumpia 18 kertaa kirjaansa varten.

Suomalaisten tähdittämä Dallas Stanley Cup -finaaliin - Kiviranta laukoi tärkeän maalin

Jääkiekon NHL:ssä suomalaisten tähdittämä Dallas Stars on edennyt Stanley Cupin finaaleihin. Joukkue voitti jatkoajalle venyneessä ottelussa Las Vegasin Golden Knightsin 3–2.

Dallasin Joel Kiviranta teki ottelussa 2–2-tasoitusmaali vain muutamaa minuuttia ennen kolmannen erän päättymistä.

Roope Hintz sai tehopisteet Dallasin jatkoerämaalista, ja Esa Lindell avusti joukkueen ensimmäisessä maalissa.

Vielä kolmannen erän alussa Las Vegas johti ottelua 1–0.

Stars voitti ottelusarjan 4–1.

Chelsea avasi Valioliiga-kautensa voitolla

Jalkapallojoukkue Chelsea on aloittanut Valioliiga-kautensa 3–1-voitolla Brightonista. Chelsean maalitilin avasi 23. minuutilla Jorginho, jonka rangaistuspotkusta iskemä maali jäi ensimmäisen puoliajan ainoaksi.

Brightonin ainoan maalin teki Leandro Trossard ottelun 54. minuutilla. Reece James kuitenkin vei Chelsean uudelleen johtoon jo kaksi minuuttia myöhemmin.

Ottelun viimeisestä maalista vastasi puolestaan Kurt Zouma, kun ottelua oli pelattu 66. minuuttia.