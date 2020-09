Suomessa raportoitu 25 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon tartuntojen määrä nousi 233:lla

Suomessa on todettu 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 233 tartuntaa enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla.

Viimeisimmän kahden viikon aikana on todettu 589 tartuntaa, kun edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin yhteensä 356.

Yhteensä Suomessa on todettu nyt 8 750 koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset uudet kuolemantapaukset kerrotaan myöhemmin tänään. Ne ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Maanantaina kerrottiin kahdesta uudesta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvästä kuolemantapauksesta. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu 339.

Sairaalahoidossa oli maanantaina kymmenen ihmistä, joista kolme oli tehohoidossa.

Koronavilkku on yli kahdessa miljoonassa puhelimessa

Koronavilkun lataukset ovat ylittäneet kahden miljoonan rajan, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tänään. Raja ylittyi kaksi viikkoa sen jälkeen kun Koronavilkku tuli ladattavaksi.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on määrä lähettää ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

– Meillä kaikilla on nyt aito mahdollisuus auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, koska niin moni on ottanut Koronavilkun käyttöön, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että viruksen leviämisen muita ehkäisykeinoja, kuten käsihygieniaa ja turvavälejä, tulee noudattaa edelleen.

Koronavilkku on ladattavissa sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.