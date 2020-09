KRP:n esitutkinta: Keski-ikäiset miehet näyttävät saalistaneen laitoksista karanneita poikia – "Se vasta on söpö", kehuskeli viisikymppinen espoolaismies tapaamallaan 14-vuotiaalla

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on tänään alkanut oikeudenkäynti keskusrikospoliisin (KRP) paljastamasta suomalaismiesten ringistä, jonka epäillään jakaneen toisilleen seksuaalista materiaalia nuorista pojista.

Tänään käsitellään syytteitä 50-vuotiaan espoolaisen toimistoesimiehen ja 59-vuotiaan lappilaisyrittäjän osalta. Miehiä syytetään yhdessä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jonka lisäksi espoolaismiestä syytetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Pääosa jutun syytteistä käsitellään myöhemmin syksyllä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Tämänpäiväinen oikeudenkäynti pidetään suljetuin ovin, mutta KRP:n esitutkintamateriaalin julkisessa osiossa on muun muassa espoolais- ja lappilaismiehen välillä käytyjä keskusteluja espoolaisen nuorista tuttavuuksista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Olisit tullu pussikaljalle mun 15v kaverin kans. Koulukotikarkuri, espoolaismies kirjoitti syyskuussa 2017.

KRP:n kuulustelija kysyy mieheltä viesteistä, ja mies kertoo tavanneensa pojan loppukesästä.

– Majoitin pariksi yöksi luokseni Espooseen ja meillä ei ollut mitään seksuaalista tai muuta vastaavaa kanssakäymistä. Annoin hänelle ruokaa, kengät ja annoin hänen soittaa laitokselle, mies kertoi kuulustelijalle.

Miehet tapasivat nuoria yhdessä Helsingissä

Myöhemmin samassa, syyskuussa 2017 käydyssä keskustelussa miehet keskustelevat molempien tapaamasta nuoresta.

– Mites sille yhelle sankarille kuuluu jonka tapasin sun kaa keväällä? lappilaismies kysyy.

Hän lisää toivovansa, että voi nähdä nuorta vastaisuudessakin.

– Ehit kyl, espoolaismies vastaa.

Kuulustelussa espoolaismies kertoo kaksikon tavanneen lappilaismiehen tarkoittamaa "sankaria" ja muita nuoria Helsingin Viikissä.

Seuraavaksi miehelle näytetään jatkoa hänen ja lappilaisyrittäjän keskustelusta. Siinä espoolaismies kertoo tavanneensa myös muita hatkassa olleita nuoria.

– Söpö? lappilaismies kysyy.

– Joo on. Sit tutustuin myös sellaseen 14v skinipoikaan, ton edellisen kaveri. Se vast on söpö.

– Se on laitoksessa nyt mut tapasin sen viikko sitte ja on mun lnsta ja whatsapp kaveri ny, espoolaismies vastaa.

Lähes 1 300 kuvaa

Espoolaismieheltä kysytään kuulustelussa myös itsenäisyyspäivänä vuonna 2015 käydystä keskustelusta. Lappilaisyrittäjä kutsuu siinä espoolaista pastoriksi ja lähettää kutsun videokeskusteluun.

– No tuu äkkii kattoo. Poistu jos on liian kauheita, lappilaismies kirjoittaa.

Espoolaismies sanoo kuulustelijalle osallistuneensa fetissinsä takia joskus lappilaisen videopuheluihin.

Espoolaismiehen hallusta löytyi esitutkinnassa lähes 1 300 kuva- ja videotiedostoa alastomista tai seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuvista lapsista. Mies myönsi ladanneensa materiaalia, mutta sanoi sen olevan kymmenen vuotta vanhaa.

– 10 vuotta sitten olin kiinnostunut niistä kuvista, joissa on ns. lapsimateriaalia, mies sanoi.

Miehen hallusta löytyneistä kuvista noin 500 oli sellaisia, joissa lapseen kohdistetaan seksuaalista toimintaa, tätä raiskataan tai tämä sekaantuu eläimeen taikka joissa seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuva lapsi on alle kuusivuotias.

Osa espoolaismiehen koneelta löytyneestä materiaalista oli kuvattu lappilaismiehen mökillä Tuurissa vuonna 2014. Kuulustelun perusteella kuvissa on lappilaismies ja kaksi muuta ihmistä, jotka espoolaismies tunnistaa.

Epäilyt lasten huumaamisesta metamfetamiinilla vanhenivat

Epäillyn hyväksikäyttöringin pääepäilty on 59-vuotias lappilaismies, pienellä paikkakunnalla Lapissa asunut matkailualan yrittäjä. Hänellä on yritysten nettisivujen mukaan ollut erä- ja matkailutoimintaa Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2013–2014 mies esimerkiksi vuokrasi lomamökkiä ja tarjosi koiravaljakkoretkiä Etelä-Pohjanmaalla. Hänen ja espoolaismiehen kanssa rinkiin epäillään kuuluneen 44-vuotias mies, jolla esitutkinnan aikaa oli osoite Vaasassa. Kolmikon lisäksi pienemmässä roolissa rikoskokonaisuudessa on 23-vuotias eteläpohjalainen mies.

Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut, että ainakin osa epäillyistä on tavannut toisensa netissä. Ringin uhreja on KRP:n mukaan yhteensä kuusi, ja he ovat kaikki poikia. Tekoaikaan uhrit olivat 6–15-vuotiaita.

Poliisi aloitti tutkinnan vuonna 2017 saatuaan rikosvihjeen ulkomaisten viranomaisten kautta. Tutkinta ulottui yhteensä 17 maahan pääosin Euroopassa ja muualla länsimaissa.

Suomessa tuotetun materiaalin lisäksi Suomeen oli KRP:n mukaan tuotu suuria määriä lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. KRP on kertonut, että epäillyiltä takavarikoitu aineisto sisälsi erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet pojat. Suomalaisia epäiltyjä ei kuitenkaan ole epäilty kyseisen aineiston tuottamisesta.

KRP epäili, että osalle uhreista oli annettu metamfetamiinia tekojen aikana. Nämä epäilyt eivät kuitenkaan johtaneet syytteisiin, koska syyteoikeus vanheni.