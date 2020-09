Yön uutiskooste: Aila näyttää aiheuttaneen tämän vuosituhannen myrskyistä kolmanneksi eniten pelastustehtäviä, Viro kieltää alkoholin yömyynnin

Bergman arvioi perjantaina aamuyöstä, että tuulivahinkoja on tullut niin paljon, että Aila-myrsky olisi ottamassa kolmossijan vuonna 2001 iskeneen Janikan ja 2011 peräjälkeen riehuneiden Tapani- ja Hannu-myrskyjen jälkeen. Jälkimmäistä kaksikkoa oli Bergmanin mukaan vaikea erottaa toisistaan.

Meteorologin mukaan tuulivahinkoja oli Ailan jäljiltä runsaasti, sillä tuulen puuskat olivat Suomen päällä pitkään ja levittäytyivät laajalle alueelle.

Tampereella on saatu kaikki junaraiteet käyttöön sähköratavaurion jäljiltä

Sähkörata on saatu korjattua Tampereella ja kaikki raiteet ovat käyttökunnossa, kertoi Rataliikennekeskus ennen puoltayötä.

VR kertoi sivuillaan puolenyön jälkeen, että junaliikenne Tampereelta palautuu normaaliksi.

Kaikki junaliikenne Tampereelta katkesi torstai-iltapäivänä hieman ennen kello neljää. Syynä tähän oli sähköratavaurio, joka johtui radalle myrskyn vuoksi kaatuneesta puusta.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu lisäsi osallistumista, mutta ei kaikissa tuloluokissa

Maksuttomuus näyttää lisäävän viisivuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona tehdyssä raportissa arvioidaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tuloksia. Erityisesti matalan keskitulon perheistä tulevien lasten osallistuminen lisääntyi kokeilussa. Matalimpien ja korkeimpien tuloluokkien perheissä vastaavaa vaikutusta ei havaittu.

Kokeilun tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Nyt arvioitavana olleessa kokeiluvaiheessa oli mukana 26 kuntaa.

Pääministeri Sanna Marin vierailee Nesteen yt-ilmoituksen murjomassa Naantalissa

Pääministeri Sanna Marin (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) vierailevat tänään Naantalissa, jossa Nesteen suunnitelma lakkauttaa jalostamotoiminta uhkaa viedä satoja työpaikkoja.

Ministerit tapaavat vierailulla Nesteen jalostamon ja sen työntekijöiden sekä kaupungin edustajia.

Naantalin Nesteen-yksikkö työllistää noin 330 ihmistä. Nesteen yt-neuvotteluissa voidaan vähentää enintään 470 työpaikkaa, sillä uudelleenjärjestelyt koskevat myös Porvoon yksikköä.

Oppositio jättää välikysymyksen talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä

Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja nyt-liike jättävät välikysymyksen hallitusohjelman talous- ja työllisyysohjelman hylkäämisestä. Aloite tuli kokoomukselta.

Kokoomus varoitteli jo ennalta välikysymyksen olevan tulossa, jos hallitus ei budjettiriihessä saa aikaan päätöksiä velkakierteen pysäyttämiseksi, uudesta työllisyystavoitteesta ja ratkaisuista kilpailukyvyn parantamiseksi.

Muut oppositioryhmät päättivät yhtyä välikysymykseen. Välikysymyksen tekijät kertovat asiasta tänään pidettävässä tiedotustilaisuudessa.

Maailmalla on varmistettu jo yli 30 miljoonaa koronavirustartuntaa

Koronavirustartuntoja on varmistettu ympäri maailman jo yli 30 miljoonaa. Asia selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa perjantaina alkuyöstä.

Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu maailmanlaajuisesti yli 940 000.

Määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, Intiassa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa on varmistettu yli 6,6 miljoonaa tartuntaa. Intiassa tartuntoja on yli 5,1 miljoonaa ja Brasiliassa yli 4,4 miljoonaa.

Miljoonan tartunnan raja on mennyt Johns Hopkinsin mukaan rikki myös Venäjällä.

Viro kieltää alkoholin yömyynnin koronatartuntojen vuoksi

Virossa kielletään alkoholin yömyynti koronatartuntojen lisääntymisen vuoksi. Maan hallitus päätti asiasta torstaina ja myyntikiellon on määrä astua voimaan viikon päästä perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Myyntirajoitukset kestävät alustavasti kuukauden verran, ja hallituksen on määrä päättää mahdollisesta jatkosta viikko ennen kiellon päättymistä.

Hallituksen edustajan mukaan kielto on voimassa aina keskiyöstä aamukymmeneen ja koskee kaikkia paikkoja, joissa alkoholia myydään, kuten yökerhoja, baareja ja hotelleja.

Pääministeri Jüri Ratas perusteli maanlaajuisen rajoituksen olevan tarpeen, koska koronatartuntojen määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun Virossa. (Lähde: BNS)

Tuoreeltaan grand slam -pokaalin napannut Naomi Osaka jättää väliin Ranskan avoimet

Yhdysvaltain avoimet voittanut tennistähti Naomi Osaka jättää Ranskan avoimet väliin.

Osaka kertoo Twitterissä kärsivänsä takareisivammasta.

Yhdysvaltain avointen naisten kaksinpelin finaali pelattiin viime viikonloppuna. Osaka kirjoittaakin, että turnaukset ovat tänä vuonna hänelle liian lähekkäin.

Ranskan avointen on määrä alkaa 27. syyskuuta. Turnaus jouduttiin siirtämään koronaviruspandemian takia. (Lähde: AFP)