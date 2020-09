Opposition mielestä hallitus ei noudata omaa ohjelmaansa – oppositio avasi tarkemmin välikysymystään

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että hallituksen budjettiriihi oli erittäin suuri pettymys ja epäonnistuminen. Orpo puhui eduskunnassa, jossa oppositio esitteli tarkemmin välikysymystään. Oppositio kertoi eilen, että se tekee välikysymyksen hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä. Mukana ovat kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja nyt-liike.

Eduskuntaryhmien mielestä hallituksen talouspolitiikka ei ole hallitusohjelman mukaista.

Orpo sanoi, että hallitus jätti budjettiriihessä tekemättä käytännössä lähes kaikki työllisyyttä parantavat toimet. Kokoomus katsoo, että hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois eikä se ole enää voimassa.

Hallitusohjelma perustuu 75 prosentin työllisyystavoitteeseen, ja Orpon mukaan pari viikkoa sitten kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat, että he eivät usko, että hallitus tulee pääsemään omaan 75 prosentin työllisyystavoitteeseensa.

– Koko hallitusohjelma on rakennettu tämän työllisyystavoitteen varaan. Laaja ja massiivinenkin pysyvien menojen lisäys, joka tehtiin jo pääministeri Antti Rint een (sd.) aikana, perustui 75 prosentin työllisyystavoitteeseen, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikka on mennyt täysin vastuuttomaksi.

"Kaikessa poliittisessa toiminnassa pitäisi tehdä läpivalaisu"

Opposition välikysymys koostuu kahdeksasta kysymyksestä. Oppositio haluaa muun muassa tietää, että aikooko hallitus ryhtyä noudattamaan oman ohjelmansa talous- ja työllisyyspolitiikan kirjauksia vaalikauden aikana ja millä keinoin hallitus varmistaa, ettei Suomen verotus nouse ja kilpailukyky heikkene verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin.

Oppositio lisäksi kysyy, miten hallitus kokee parlamentarismin toteutuvan ilman voimassa olevaa hallitusohjelmaa, kun hallitusohjelman keskeiset tavoitteet eivät enää ole voimassa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että suomalaiset ansaitsevat vastauksen tähän kysymykseen.

– Eduskunnan hyväksymä hallitusohjelma ei ole voimassa. Mikä hallitusohjelma on voimassa? Ei mikään, kun eduskunta ei ole uuttakaan hyväksynyt, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan hallituksen pitäisi tänä syksynä tuoda eduskuntaan uusi ohjelma, jonka keinot ja tavoitteet vastaavat muuttuneeseen tilanteeseen.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan Riikka Purran mukaan hallitus on epäonnistunut epidemian käynnistämän taloudellisen tilanteen hoitamisessa ja kroonistuneisiin ongelmiin vastaamisessa.

– Budjettiriihestä odotettiin merkittäviä päätöksiä, mutta niitä ei tullut.

Purra painottaa, ettei yksikään puolue ole kritisoinut sitä, että koronakriisissä otetaan velkaa, eikä yksikään puolue ole kritisoinut elvytyksen logiikkaa.

– Sen sijaan budjettiriihessä tai lisätalousarviosta toiseen hallitus ei kykene tai halua tehdä tässä rinnalla toimia ja suunnitelmia, jotka tarjoaisivat maamme tulevaisuuteen jonkinlaista valoa. Erityisesti hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen kestävää pohjaa, Purra sanoo.

Purran mukaan hallitus ei ole myöskään suostunut luopumaan lisämenoja aiheuttavista suurhankkeistaan tai edes joustamaan niistä.

– Kaikessa poliittisessa toiminnassa pitäisi tehdä realistinen ja pragmaattinen läpivalaisu.

"Suomi tarvitsee kipeästi myös työmarkkinauudistuksia"

Opposition välikysymyksen mukaan hallitus on jättänyt toteuttamatta valtaosan ehdotuksista, joita se sai valtiovarainministeriön virkamiehiltä. Ehdotuksen myötä työllisten määrä olisi noussut ennakkoarvioiden mukaan 60 000:lla.

Opposition välikysymyksen mukaan myös muita työllisyyskeinoja on. Opposition mielestä työn tekemisen verotusta on kevennettävä, varhaiskasvatusmaksuja on alennettava ja on toteutettava terapiatakuu. Lisäksi oppositio katsoo, että Suomi tarvitsee kipeästi myös työmarkkinauudistuksia.

Välikysymys on vähintään 20 kansanedustajan hallitukselle osoittama kysymys, jonka tarkoituksena on mitata valtioneuvoston tai ministerin nauttima luottamus.