Suomessa on raportoitu 59 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuus on ollut nyt suurinta Etelä-Savossa

Suomessa todettu 59 uutta koronatartuntaa, ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 240 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viikon tartuntamäärä on yhteensä 585. Vastaava luku oli edellisellä kahden viikon jaksolla 345.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt 10,7 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 6,3.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 8 858 koronatartuntaa.

THL ilmoittaa myöhemmin tänään mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.

Länsi-Pohjassa nolla tartuntaa

Koronaviruksen tarttumisesta nyt Suomessa ryppäissä kertoo se, että naapurimaakuntien tilanne voi olla hyvin erilainen. Viimeisten kahden viikon aikana koronatartuntojen ilmaantuvuus on ollut Suomessa suurinta Etelä-Savossa, missä tartuntoja on löytynyt 33,4 per satatuhatta asukasta. Etelä-Savon naapuri Itä-Savo on sen sijaan selvinnyt kaksi viime viikkoa kokonaan ilman tartuntoja: ilmaantuvuusluku on 0.

Uusia koronatartuntoja ei ole kahteen viikkoon löytynyt myöskään Etelä-Karjalasta eikä Länsi-Pohjasta. Länsi-Pohja oli aiemmin epidemian aikana esillä Pohjois-Ruotsista tulleen tartuntariskin takia.

Suomen paikkakunnista ovat koronatartunnoissa edelleen kärjessä Helsinki, Espoo ja Vantaa. Pääkaupungissa tartuntoja on löytynyt yhteensä yli 3 100, Espoossa ja Vantaalla kummassakin noin 1 050.