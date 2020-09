MV-jutussa haetaan valituslupaa korkeimmalta oikeudelta – hakijoina Aro ja Bäckman

Toimittaja-kirjailija Jessikka Aro ja Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman hakevat korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa MV-julkaisuun kytkeytyvässä rikosprosessissa. Asia kerrotaan STT:lle Helsingin hovioikeudesta, joka antoi heinäkuussa oman tuomionsa asiassa.

Bäckman tuomittiin hovissa yllytyksestä törkeään kunnianloukkaukseen, joka kohdistui Aroon. Yllytyksessä oli kyse siitä, että Bäckman toimitti MV-julkaisun perustajalle Ilja Janitskinille Aron yksityiselämää koskevaa materiaalia, jota sittemmin julkaistiin MV:ssä.

Hovioikeus huomioi, että toimittajan työ on julkista ja toimittajan pitää työnsä osalta kestää julkista arvostelua. MV:lle toimitetuilla tiedoilla ei hovin mukaan kuitenkaan ollut merkitystä Aron työn kannalta. Materiaalin levittäminen ei ollut hyväksyttävää eikä kuulunut sananvapauden suojaan, tuomiossa sanotaan.

– Asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Teko on ollut julkaisujen laatu ja levittämistapa huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, hovioikeus totesi.

Bäckmanin syytteet Aroon kohdistuneesta vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta hovi sen sijaan hylkäsi ja Bäckmanin ehdollinen vankeustuomio lyheni vuodesta kolmeksi kuukaudeksi.

Oikeus ei ottanut kantaa Janitskinin tuomioon

Helsingin hovioikeus ei ottanut kantaa Janitskinin tuomioon, sillä tämä kuoli alkuvuodesta. Tuomion mukaan kuolinpesä ei jatkanut Janitskinin valitusta ja lausunnon antaminen raukesi.

Käräjillä Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta, kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja kolmesta tekijänoikeusrikoksesta.

Käräjäoikeus katsoi, että hän oli vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 verkkojulkaisun omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä sisällöistä vastannut henkilö ja näin vastuussa julkaisujen toiminnassa tehdyistä rikoksista.

Yksi juttukokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.