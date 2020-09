Juho Korhonen ja Johannes Niemeläinen Uutissuomalaisen debatissa: EU:n elvytyspaketti ei rapauta kansallista solidaarisuutta – "Pelon lietsonta perustuu vanhentuneeseen ymmärrykseen"

Kysymys on tärkeä, mutta keskustelua hämärtää harha, jonka mukaan janan toisessa päässä on eurooppalainen solidaarisuus ja toisessa valtiollinen solidaarisuus. Todellisuudessa EU:n integraatio perustuu kansalliselle solidaarisuudelle, jota vahvistavat yksilöiden ja instituutioiden siteet Euroopassa.

Solidaarisuus yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sen ryhmän yhteistä määrittelyä, jonka sisällä yhden vastoinkäyminen koetaan kaikkien vastoinkäymiseksi. Politiikassa se tarkoittaa sitä, keiden kanssa uskomme olevamme samassa veneessä, niin hyvässä kuin pahassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Solidaarisuuden rajat elävät ja niistä väitellään, mutta sadan viime vuoden ajan ne ovat vastanneet kansallista identiteettiämme, suomalaisuutta. Kansallinen solidaarisuus on halua huolehtia kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista ja tekoja tämän saavuttamiseksi.

Toisin kuin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen elvytyspaketin yhteydessä hehkutti, eurooppalaista solidaarisuutta ei ole lukuisissa tutkimuksissa kyetty havaitsemaan.

Eurooppalainen päätöksenteko ja yhteistyö on aina perustunut ja edelleen perustuu kansallisten hyötyjen ja erojen korostamiselle. Suomalaisten tavoitteena on tehdä Euroopasta suomalaisille hyvä ja hyödyllinen paikka.

Yhtälailla vääriä ovat väitteet siitä, että kansallinen yhtenäisyys ja kansallismielisyys rapautuisivat Euroopan integraation ja elvytyspaketin myötä.

Eurooppalaiseen yhteistyöhön ovat ajaneet kaupan, kulttuurin ja politiikan kansalliset edut. Yhteistyö vahvistaa kansallisuuksien väliseen kilpailuun ja eroavaisuuksiin perustuvaa kansallista solidaarisuutta.

Suomalaiset osallistuvat EU:n integraatioon suomalaisten etujen vuoksi. Vuorovaikutus ja vapaa liikkuvuus EU:ssa ovat vahvistaneet kansallista me-ajattelua.

Pelon lietsonta kansalaisille vahingollisesta liittovaltiokehityksestä perustuu vanhentuneeseen ymmärrykseen solidaarisuudesta.

Eurooppaa vuosikymmeniä tutkineen sosiologi Wolfgang Streeckin mukaan EU:hun on muodostunut kansallisten, kansainvälisten ja ylikansallisten tasojen yhteisjärjestelmä, joka myllertää vanhan valtion määrittelemän solidaarisuuden pohjaa.

Solidaarisuus on ensisijaisesti yhä kansallista, mutta se pohjaa nyt isompaan eurooppalaiseen näkökulmaan, ei tiiviisti valtiollisiin rajoihin. Kansallinen solidaarisuus tarkoittaa kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista huolehtimisesta myös EU:n päätöksenteossa.

Esimerkiksi suomalaisen maaseudun etua on puolustettu kompromissein muilla osa-alueilla, ja vaikkapa Itä-Suomen edut ovat kietoutuneet Eurooppaan ja elvytyssopimukseen eri tavoin kuin nuorten korkeasti koulutettujen pääkaupunkiseudulla asuvien.

Nyt sovitussa elvytyspaketissa edelliset voittivat Etelä-Euroopan tukemisen ansiosta. Kapeasta kansallisvaltiollisesta näkökulmasta tilanne voikin tuntua yhtäaikaiselta soutamiselta ja huopaamiselta. Näyttäisi kuitenkin siltä, että suomalaiset itse ymmärtävät nämä kansalaisten jaetuiksi eduiksi.

Streeck on huomauttanut, että kansallinen solidaarisuus on historiallisesti uppiniskainen ilmiö. Sen suoranainen sivuuttaminen tai tukahduttaminen on paljon hankalampaa kuin sen merkityksen ja käyttöympäristön asteittainen muuttaminen.

Uppiniskaisuudesta kertoo esimerkiksi, että korkeasti koulutetut suomalaiset maastamuuttajat kokevat ja näkevät olevansa osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa sen jätettyäänkin. Solidaarisuus ilmenee vahvana tukena suomalaiselle hyvinvointivaltiolle.

Suomalaisten keskinäisen solidaarisuuden merkitys Euroopassa korostuu siis uusin tavoin. Yksilön suhde eurooppalaiseen yhteistoimintaan rakentuu ensisijaisesti kansalliselle solidaarisuudelle, jota puolestaan voimistavat eurooppalaiset siteet sekä yksilöiden että instituutioiden välillä.

Eurooppalaisen yhteistyön hyödyt korjaavat ne valtiot, jotka näkevät eurooppalaisen yhteistoiminnan ja kansalaisyhteiskuntaan nojaavan solidaarisuuden yhteyden. Tällöin suomalaisen maaseudun puolustaminen on looginen osa EU:n elvytyssopimusta.

Kansallinen solidaarisuus ja eurooppalainen yhteistoiminta kulkevat myös jatkossakin käsi kädessä ja varmistavat, että eurooppalaista solidaarisuutta ei nykymuotoisessa unionissa synny.

Eurooppalaiseen yhteistoimintaan osallistutaan kansallisten etujen vuoksi. Ne, jotka nimittävät itseään kansallismielisyyden puolustajiksi EU:ta vastustaessaan, ovat suomalaisten kansallista solidaarisuutta ja yhteistä hyvää vastaan.

Valtion asettaminen eurooppalaisen yhteistyön edelle tosiasiassa heikentää kykyämme huolehtia kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista.

Jos uskomme, että tulevaisuuttamme suomalaisina määrittää kykymme puhaltaa yhteen hiileen, täytyy meidän hahmottaa kansallisen solidaarisuutemme rajat nykytilannetta vastaavasti.

Kansallismielisyydelle on tässä tilanteessa kaksi selkeää eri määritelmää. Toinen on valtiokeskeinen ja toinen kansalaiskeskeinen. Eurooppalaisesta yhteistyöstä hyötyvät nimenomaan kansalaiset maaseudulla, kylissä ja kaupungeissa.

EU:ta pitävät koossa myös jatkossa kansalliset intressit, jotka määräävät integraation rajat.

Juho Korhonen on sosiologian apulaisprofessorin Bosporin yliopistossa. Hän valmistui sosiologian tohtoriksi Brownin yliopistosta Yhdysvalloista.

Johannes Niemeläinen on vapaa tutkija ja työskennellyt myös toimittajana.

Uutissuomalaisen debatissa esitetään punnittuja puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista kerran viikossa lauantaisin. Uutissuomalaisen debatti on valtakunnallinen mielipidesivu, jota tuottaa Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen yhteistoimitus Uutissuomalainen.

Yhteystiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , Iida Tiihonen 044 4062393 ja Mikko Välimaa 040 0133951.