Suomessa 64 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku 100 000:ta ihmistä kohden on nyt 11

Suomessa on raportoitu 64 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on kerrottu 306 tartunnasta enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 661 tartuntaa. Sitä edellisellä 14 päivän jaksolla raportoitiin 355 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Suomessa THL:n mukaan noussut 11 tartuntatapaukseen 100 000:ta ihmistä kohden viimeisten kahden viikon aikana. Edellisen kahden viikon seurantajakson aikana ilmaantuvuusluku 100 000:ta ihmistä kohden oli kuusi tartuntatapausta.

Ilmaantuvuudessa on maakuntien välillä suuria eroja. Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Etelä-Savossa. Siellä se on 34,4 tartuntaa 100 000:ta ihmistä kohden. Etelä-Karjalassa, Itä-Savossa ja Länsi-Pohjassa vastaava luku on pyöreä nolla.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja taudin vuoksi sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Eilen sairaalahoidossa oli koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi THL:n mukaan 16 ihmistä. Heistä kolme oli tehohoidossa.