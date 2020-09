Aila-myrskyn vahingot näyttävät olevan jäämässä odotettua pienemmiksi, vakuutusyhtiöistä kerrotaan

Suomen yli kuluneella viikolla kulkenut Aila-myrsky näyttää ensimmäisten tietojen perusteella aiheuttaneen odotettua vähemmän vahinkoja, Pohjola Vakuutuksesta ja vakuutusyhtiö Ifistä kerrotaan.

Tyypillisimmät vahinkoilmoitukset molemmissa vakuutusyhtiöissä ovat tähän mennessä koskeneet rakennusten päälle kaatuneita puita. Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen kertoo, että yleensä kattojen vauriot ovat paloiksi menneiden kattotiilten, vääntyneiden peltikattojen ja irronneiden pinnoitteiden kaltaisia.

– Sitten paviljonkeja ja pressusta tehtyjä katoksia, autotalleja ja venevajoja on revennyt tai lähtenyt kokonaan lentoon. Trampoliineja ja kaasugrillejä pulloineen on lähtenyt liikkeelle, Virtanen sanoo.

Venevahinkoja on myös ollut tavanomaista runsaammin.

– Tämä osui tällaiseen ajankohtaan, jossa ihmisillä on vielä paljon veneitä vesillä. Poijut ovat voineet pettää, veneitä on lähtenyt karkuun tai mökkilaiturista (veneen kiinnitykseen tarkoitetut) knaapit ovat irronneet, kun ruuvit eivät ole kestäneet. Veneitä on päässyt hakkaamaan laituriin, ja myös uppoamisia on tullut, hän sanoo.

Pohjola Vakuutukseen on myrskyn tiimoilta tullut "toista tuhatta" yhteydenottoa, joista osa on ollut vahinkoilmoituksia. Ifille vahinkoilmoituksia on tullut toistaiseksi alle tuhat.

– En usko, että koko Suomen tasolla 10 000 vahinkoilmoitusta olisi vielä mennyt rikki, Ifin Virtanen sanoo.

Eniten vahinko- ja tarkastusilmoituksia on tullut kumpaankin yhtiöön länsirannikolta, muun muassa Rauman ja Kokkolan väliltä.

Suuruusluokka selviää myöhemmin

Vahinkojen suuruusluokkaa on vielä vaikea arvioida, sillä monet muun muassa metsille, veneille ja mökeille koituneet vahingot selviävät vasta tulevien viikkojen aikana. Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvausten johtajan Markus Uimosen mukaan suurimmat vahingot aiheutuvat yleensä metsävahingoista, jotka selviävät selvästi muita vahinkoja myöhemmin. Tuhot eivät kuitenkaan toistaiseksi vaikuta Uimosen silmään yhtä laajoilta kuin esimerkiksi Hannu- ja Tapani-myrskyjen aiheuttamat.

– Miljooniin euroihin vahingot joka tapauksessa asettuvat. Pahimmat myrskyt saattavat hätyytellä 100 miljoonan euron rajaa, ja isot myrskyt ovat yleensä kymmenien miljoonien luokassa. Mutta se riippuu hyvin paljon siitä, minkä tyyppisiä vahingot ovat, hän sanoo.

Myös Ifin Virtanen arvelee, että myrskystä selvittiin arveltua vähemmin vaurioin.

– Nyt alkaa näyttää siltä, että kovasta tuulesta huolimatta selvittiin hyvin verrattuna siihen, millaisia odotukset olivat: että tämä olisi vuoden kovin myrsky, poikkeavan pohjoissuuntainen ja aikaan, jolloin metsissä ei ole routaa maassa, Virtanen sanoo.

Teoriassa olosuhteet olisivat olleet Uimosenkin mukaan otolliset tavallista laajemmille metsävahingoille: puiden juuret kasvavat Suomessa yleensä kestämään paremmin etelästä ja lännestä tulevia tuulia, mutta Aila puhalsi epätyypillisesti pohjoisesta.

Aila myös saapui myrskyksi poikkeuksellisen varhain syksyllä, jolloin puut eivät saa tukea maan jäätymisestä, ja niissä olevat lehdet antavat lisää tarttumapinta-alaa tuulelle. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin Uimosen mukaan siltä, että pahimmilta metsävahingoilta vältyttiin, koska tuulet laantuivat sisämaahan kulkiessaan.