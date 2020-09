Viking Amorella on ajanut karille – meripelastusoperaatio käynnissä, merivartioston mukaan tilanne on vakaa eikä ihmishenkiä ole välittömässä vaarassa

Amorella-laiva on ajanut karille, vahvistaa Turun meripelastuskeskus. Länsi-Suomen merivartiosto tviittaa , että tällä hetkellä tilanne on vakaa ja ihmishenkiä ei ole välittömässä vaarassa. Meripelastusoperaatio on käynnissä, ja paikalla on useita aluksia valmistautumassa evakuointiin. Amorella on ajettu Järsö-nimisen saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Järsö on saari Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella Suomen aluevesillä.