"Olen oppinut skeptiseksi viime kuukausina" – hallituksen matkustusrajoitukset eivät ainakaan vielä näkyneet hotellivarauksien lisääntymisessä

Hallituksen sallivampi matkustuslinja ei ole ainakaan vielä näkynyt suurten hotelliketjujen varauksissa, eivätkä hotellinjohtajat ole kovin toiveikkaita, että tilanne olisi paranemaan päin.

Matkustaminen Suomeen helpottui, kun hallituksen viime viikolla julkistama periaatepäätös matkustusstrategian muutoksesta astui voimaan viikonloppuna.

Periaatepäätös nostaa maiden koronaviruksen ilmaantuvuuden rajoja siten, että matkustus on vapaata maista, joissa on enintään 25 tapausta per 100 000 asukasta kahden viikon ajalta.

Tämä ei ole ainakaan vielä riittänyt täyttämään hotellien varauskalentereita tuleville viikoille tai joulusesongille. Scandic-hotellien toimitusjohtaja Aki Käyhkö arvioi, että ulkomaalaisten syksyn varauskanta on 80 prosenttia normaalia alhaisempi. Tilanne oli suunnilleen sama kesällä.

Etenkin pääkaupunkiseudulla kysynnän lasku on ollut voimakasta, kun muun muassa syksyn kokous- ja kongressimatkailijat ovat jättäneet tulematta.

– Jos lentoliikenne pysyy noin alavireisenä, niin ei tilanteeseen ole lähiviikkoina nähtävissä muutosta.

"Ei valitettavasti näy mitenkään"

Sokos-hotelleista vastaava SOK:n ketjujohtaja Harri Ojanperä sanoo myös, että hotellien varausmäärä on ulkomaalaisten osalta 80 prosenttia alhaisempi.

– Höllennykset eivät valitettavasti näy millään osa-alueella, ei Lapissa eikä Helsingissä.

Sekä Ojanperä että Käyhkö katsovat, että nykyiset höllennykset eivät riitä varauksien nostoon, vaan matkailun kannalta niiden nostaminen EU-komission suosittelemalle tasolle olisi parempi.

– Ilmaantuvuusluku 25 on niin alhainen, että se pitää monta lähtömaata pois pelistä meidän osalta, Ojanperä sanoo.

Komissio on suositellut vapaan liikkuvuuden sallimista, jos virustartuntoja on alle 50 kohti 100 000 asukasta.

"Ihmiset ovat varuillaan"

Varauksiin vaikuttaa myös ennakoitavuus, jota on vaikea luvata korona-ajassa, koska tautitilanne ja matkailusuositukset elävät. Myös lento- ja laivaliikenteen vähäisempi määrä vaikuttaa matkailuun.

Käyhkö ei vielä osaa povata, voivatko matkustushöllennykset myöhemmin lisätä varauksia.

– Menee jonkin verran aikaa, ennen kuin pystytään näkemään, auttoiko tämä vai ei. Olen oppinut skeptiseksi viimeisen 7–8 kuukauden aikana. Inhottava sanoa, mutta vaikealta tämä tilanne tuntuu. Parhaamme toki teemme.

Finlandia Hotelsin toimitusjohtaja Kari Pauloaho sanoo myös, että tilanteen epävarmuus vähentää matkustusintoa höllennyksistä huolimatta.

– Ihmiset ovat varuillaan. Moni miettii, että tilanne voi muuttua kahden viikon sisällä, samalla tavalla kun suomalaiset miettivät etelänmatkoja varatessaan.

Pauloahon mukaan varausten määrä riippuu hotellista ja alueesta, mutta arvioi, että varauksia on tehty viime aikoina noin 20 prosenttia vähemmän kuin normaalisti.

– Ulkomaalaisia kansallisuuksia on selkeästi vähemmän varauksissa.

Lapland Hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan matkustushöllennysten vaikutuksia ei voida vielä arvioida, koska monet ketjun hotellit on varattu ennakkoon.

– Meillä ennakkovaraustilanne on kohtuullinen, mutta siellä on hyvin paljon kiintiöpohjaista varausta, joten emme tiedä, perutaanko varauksia.

Vuorentaustakaan ei näe, että loppuvuoden tilanne olisi parantumassa höllennyksistä huolimatta.

– Epävarmuus on yhä suurta. Tilanteeseen vaikuttaa se, onko Suomeen matkustaminen mahdollista. Jos tilanteeseen ei tule muutoksia, matkat varmasti peruuntuvat, Vuorentausta sanoo.