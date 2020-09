Kysely: Suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja toivovat päättäjiltä ohjausta ympäristöystävällisempään ruokavalioon

Ruoan kotimaisuus on erittäin tai melko tärkeää peräti 87 prosentille suomalaisista, ilmenee tuoreesta Vaasan Oy:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa erityisesti sen turvallisuuden, puhtauden, luotettavuuden ja työllistävän vaikutuksen vuoksi. Kotimaisuutta arvostetaan myös siksi, että se koetaan ilmastoystävällisenä valintana.

Kysely selvitti suomalaisten suhtautumista ruokaan, ruoantuotantoon ja siihen liittyviin huoliin, kuten ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos huolettaa kahta kolmesta tutkimukseen vastanneista. Ostopäätöksiä ilmastonmuutos ohjaa kaikkiaan noin kolmanneksella. Noin neljännes vastanneista uskoo voivansa vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen itse omilla ruoankulutusvalinnoillaan. Vastanneista reilu kolmannes tekee ilmastoperusteisia valintoja ruokakaupassa jokaisella tai useimmilla käynneillä.

Yli puolet valmiita maksamaan ilmastoystävällisestä ruoasta enemmän

Kyselyyn vastanneista yli puolet kertoo, että olisi valmis maksamaan enemmän peruselintarvikkeista, jos voisi olla varma, että ne on tuotettu ilmastoystävällisesti. Ylivoimaisesti tärkein syy muuttaa omaa ruokailuaan on vastanneiden mukaan oma terveys. Noin puolet vastaajista kertoi muuttaneensa ruokailutottumuksiaan kuluneen vuoden aikana syödäkseen terveellisemmin.

Yli puolet vastanneista kaipaa ohjausta ilmastovalintoihin päättäjien suunnalta.

– Yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että valtiovallan pitäisi ohjata ruoan kulutusta ilmasto- ja ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi verojen tai tukien avulla. Tämä on ymmärrettävää, sillä moni saattaa yksilötasolla kokea voimattomuutta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Siksi meiltä elintarviketeollisuuden edustajilta kuin myös kotimaiselta alkutuotannolta ja päättäjiltä kaivataan toimenpiteitä, jotta kuluttajien on helppo tehdä ilmastoviisaita valintoja, Vaasan Oy:n viestintäjohtaja Mari Dunderfelt sanoo tiedotteessa.

Kyselyn perusteella maanviljelyn ja lannotteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset koettiin tärkeimpänä ratkaistavana asiana, kun tarkasteltiin kotimaisen ruoantuotannon aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kyselytutkimuksen toteutti IRO Research. Siihen vastasi viime kuussa tuhat täysi-ikäistä suomalaista.