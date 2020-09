THL on valmistelemassa uutta maskisuositusta, joka voisi laajentaa maskin käyttöä sisätiloissa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on valmistelemassa uutta maskisuositusta, kertoo THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen STT:lle.

Uusi suositus ottaisi huomioon sen, että maskisuositus laajenee huomattavasti, jos tauti kiihtyy nopeasti joillain alueilla.

Maskien käyttöä voitaisiin suositella laajemmin erilaisissa sisätiloissa. Salminen ei vielä täsmennä tarkkoja paikkoja, jossa maskien käyttöä suositeltaisiin, mutta harkinnassa ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja koulut.

Suositusta katsottaisiin kuitenkin aina alueen kokonaistilanteen mukaan sen sijasta, että suositus annettaisiin koko maahan.

– Jos jollain alueella näyttää siltä, että kiihtyvyyttä tapahtuu, silloin maskisuositus laajenee huomattavasti. Kiihtyvyydessä on olemassa STM:n toimintasuunnitelma, jossa on näitä indikaattoreita. Ne eivät ole sellaisia, että kerrasta poikki, vaan tarkoitus on katsoa kokonaisuutta. Jos esimerkiksi pienessä sairaanhoitopiirissä on jokin yksittäinen tartuntarypäs, jonka alkuperä tiedetään, silloin tilannetta on vielä mahdollista tarkkailla, Salminen avaa suositusta.

Suositus on määrä saada valmiiksi kuluvan viikon aikana. THL kerää vielä viimeisiä kommentteja yhteistyökumppaneilta.

Lisäksi valtioneuvostossa pohditaan anniskeluravintoloiden tilannetta.

– Emme ehkä mene niin valtaviin rajoituksiin kuin keväällä. En tiedä vielä, mitä siellä päätetään. Se jää nähtäväksi, Salminen toteaa.

Lisäksi THL kertoi tänään, että maanantaista lähtien liikennevalomallissa on vain neljä EU/ETA-maata. Tämä tarkoittaa, että ilman karanteenia voi matkustaa vain Latviaan, Liettuaan, Kyprokselle ja Puolaan.

"Tämän päivän lukuhan ei ole tämän päivän luku"

Uusien koronavirustartuntojen määrä on nousussa. Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoi THL tiistaina. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 502 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Salmisen mukaan määrien nousu on huolestuttavaa, mutta ei tarkoita, ettei mitään olisi tehtävissä. Tautien jäljitys on yhä ensisijaista.

– Hidasta lisääntymistä on tapahtunut koko ajan kyllä, mutta tämän päivän lukuhan ei ole tämän päivän luku, vaan jakautuu kahdeksalle päivälle. Lukujen nousu tapahtuu aina tiistaisin, koska silloin raportoidaan myös ne tapaukset, joita ei ole loppuviikosta ehditty raportoida, hän sanoo.

– Lisäksi näitä lukuja ei voi suoraan verrata kevääseen, koska keväällä jäi huomaamatta valtaosa tapauksista. Nyt löydetään paljon isompi osa tapauksista, koska testauskapasiteetti ja jäljityskapasiteetti ovat isompia. Myös Koronavilkku-sovellus näyttää toimivan mukavasti, hän sanoo.

Salminen sanoo, että nuoremmat ihmiset ovat avainasemassa taudin torjunnassa.

– Heitä ei pidä syyllistää mitenkään, mutta muistuttaa siitä, että vaikka tauti ei heille itselleen olisi niin vakava, niin on hyvä ottaa huomioon riski, että tauti voi levitä iäkkäämpiin sukulaisiin. Lisäksi voi pohtia, onko ihan jokainen opiskelijajuhla välttämätön juuri tänä syksynä, hän sanoo.