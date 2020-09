Poliisille ilmoituksia Varsinais-Suomessa: kaulastaan viilletty kissa nostettiin roikkumaan tienviittaan, toisaalla orava sidottiin mopon lokasuojaan ja eläintä potkittiin

Lounais-Suomen poliisi kertoi tiistaina sille viime päivinä ilmoitetuista kahdesta eläinten kaltoinkohtelusta. Tapaukset ovat olleet julkisuudessa, poliisi toteaa tiedotteessa.

Pöytyällä Varsinais-Suomessa kaulastaan viilletty kissa oli nostettu korkealle tienviittaan roikkumaan, poliisi kertoo. Asiaa tutkitaan Loimaan poliisiasemalla.

– Kissan ei kuulu ulkoilla vapaana Suomen luonnossa tai maanteillä. Sen ei myöskään kuulu olla roikkumassa kaulastaan tienviitassa, pudonneen lapasen tai irronneen pölykapselin lailla, tiedotteessa muotoillaan.

Nousiaisissa puolestaan kuvattiin video, jossa nuoret olivat sitoneet mopon lokasuojaan oravan ja potkivat eläintä. Tapaukseen liittyvät nuoret on puhutettu, ja asia on poliisin mukaan selvitetty nuorten, heidän vanhempiensa sekä koulun kanssa.

– Kyseessä on ollut tapaus, jossa orava on jäänyt ajoneuvon yliajamaksi. Yksi nuorista on sitonut kuolleen eläimen toisen nuoren mopoon, kolmas on potkinut eläintä ja neljäs kuvannut.

Tapauksessa ei poliisin mukaan enää ole syytä epäillä rikosta.

– Kyse on ollut sen sijaan lähinnä kypsymättömyydestä johtuvasta, joskin erittäin mauttomasta käyttäytymisestä.

Poliisi huomauttaa, että elävän tai kärsivän eläimen käsitteleminen tällä tavalla olisi ollut rikos ja johtanut esitutkintaan.

Poliisi kohtaa eläinten kaltoinkohtelua viikoittain. Esimerkiksi Lounais-Suomessa eläinsuojelurikoksia ja -rikkomuksia kirjataan kymmeniä vuosittain.

Lounais-Suomen poliisi muistuttaa samalla asiallisesta keskustelusta sosiaalisessa mediassa. Tähän ei kuulu osallisten ala-arvoinen kommentointi tai jopa asiaan liittymättömien ihmisten uhkailu. Poliisi muistuttaa, että minkä verkkoon laittaa, se myös verkkoon jää.

– Asioiden tutkinnassa myös tällaista materiaalia kertyy poliisin tietoon ja talteen.

– Eläinten hyvässä kohtelussa, sen opettamisessa, vastuullisuuden kasvattamisessa tai asiallisessa asioiden selvittelyssä ja keskustelussa moni aikuinen pystyy varmasti parempaan.