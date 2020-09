EU:n maahanmuuttopolitiikan remonttia yritetään jälleen – komissio esittelee tänään uuden ehdotuksen

EU-komission on määrä esitellä tänään uusi ehdotus EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen paljasti jo viime viikolla, että uudessa maahanmuuttopaketissa luovutaan nykyisestä Dublin-järjestelmästä. Menettely korvataan uudenlaisella maahanmuuton hallintajärjestelmällä.

Von der Leyen sanoi myös, että uuteen pakettiin kuuluu vahva solidaarisuusmekanismi.

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson kommentoi uutistoimisto AFP:lle, että vastuunjako ei voi perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen.

– On selvää kaikille, että ad hoc -tyyppinen solidaarisuus tai vapaaehtoisuus ei riitä. Se on todettu jo monena vuonna, Johansson sanoi AFP:lle.

Uusi maahanmuuttopaketti julkistetaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa.

Pysyvää ratkaisua ei ole löytynyt

Turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa on ollut jälleen esillä viime päivinä, kun tulijoita tungokseen asti täynnä ollut Morian leiri tuhoutui tulipalossa Lesboksen saarella Kreikassa toissa viikolla.

Dublin-järjestelmä on määrittänyt, mikä EU-maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Siitä ja sen uudistamisesta on kiistelty vuosia.

Järjestelmän mukaan turvapaikanhakijan hakemuksen käsittely ohjataan usein sille jäsenmaalle, johon hakija on ensimmäisenä saapunut. Tämä on luonut painetta erityisesti eteläisiin EU-maihin.

Vuoden 2015 kriisin myötä painetta pyrittiin purkamaan luomalla määräaikainen sisäisten siirtojen järjestely, jolla turvapaikanhakijoita jaettiin EU-maiden kesken. Pysyvästä ratkaisusta tai ongelmallisen järjestelmän uudistamisesta ei kuitenkaan ole löytynyt viime vuosina sopua.

Laittomasti EU:hun tulevien joukko on tosin pienentynyt sitten vuoden 2015 kriisin. Viime vuonna tällaisia tulijoita oli enää 140 000.