Yön uutiskooste: Loppulausunnot alkavat Katiska-huumejutussa, pelastajat löysivät 200 uutta jumiin joutunutta valasta Australiassa

EU-komission on määrä esitellä tänään uusi ehdotus EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen paljasti jo viime viikolla, että uudessa maahanmuuttopaketissa luovutaan nykyisestä Dublin-järjestelmästä. Menettely korvataan uudenlaisella maahanmuuton hallintajärjestelmällä.

Dublin-järjestelmä on määrittänyt, mikä EU-maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Siitä ja sen uudistamisesta on kiistelty vuosia.

Von der Leyen kertoi myös, että uuteen pakettiin kuuluu vahva solidaarisuusmekanismi.

Norjan, Ruotsin ja Suomen puolustusministerit tapaavat Pohjois-Norjassa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tapaa tänään Norjan ja Ruotsin puolustusministerit Frank Bakke-Jensenin ja Peter Hultqvistin. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä sekä alueelliseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Ministeritapaaminen järjestetään Pohjois-Norjan Lakselvissa (Lemmijoki) Porsanginvuonon rannalla.

Norjan puolustusministeriön mukaan ministereille esitellään puolustusvoimien toimintaa Finnmarkin läänissä sekä muun muassa paikallista varuskuntaa.

Suuressa Katiska-huumejutussa loppulausunnot alkavat syyttäjien osuudella

Suomen suurimpiin kuuluvassa huumeoikeudenkäynnissä alkavat tänään loppulausunnot Helsingin käräjäoikeudessa. Niin kutsutussa Katiska-jutussa kuullaan ensimmäisenä syyttäjien loppupuheenvuorot.

Syyttäjien mukaan liivijengi Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg ja aiemmin liikemiehenä tunnettu Niko Ranta-aho johtivat Espanjasta käsin doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota. Esitutkinnan mukaan rikoshyöty nousi yli kymmeneen miljoonaan euroon.

Jutussa on kaikkiaan yli 50 syytettyä. Oikeudenkäynti alkoi tammikuun lopulla, ja sen on määrä jatkua lokakuun alkuun.

Niinistö pitää Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa

Presidentti Sauli Niinistö pitää tänään Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa. Koronaviruspandemian vuoksi puhe pidetään virtuaalisesti videolinkin välityksellä.

Niinistö pitää puheensa kello 18.30.

Puhuessaan YK:n yleiskokouksen 75-vuotisjuhlaistunnossa maanantaina Niinistö korosti, että YK:ta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen.

Senaattori Mitt Romney tukee Trumpia korkeimman oikeuden ehdokasasettelussa

Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Mitt Romney on sanonut tukevansa presidentti Donald Trumpin ehdokasta maan korkeimman oikeuden tuomariksi ja nimityksen käsittelyn etenemistä. Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat.

Mitä todennäköisimmin tämä tarkoittaa sitä, että uusi tuomari valitaan vielä Trumpin presidenttikaudella. Muun muassa BBC kirjoittaa, että Romneyn tuella asian käsittelyyn on saatu enemmistö.

Demokraattien mukaan tuomarin nimittäminen näin lähellä presidentinvaaleja on vallan väärinkäyttöä.

Paikka korkeimmassa oikeudessa vapautui pitkäaikaisen tuomarin Ruth Bader Ginsburgin, 87, kuoltua viime viikolla.

FBI varoittaa Yhdysvaltojen vaalipäivän ympärillä liikkuvasta väärästä tiedosta

Yhdysvalloissa liitovaltion poliisi FBI ja maan kyberturvallisuusviranomaiset varoittavat presidentinvaalipäivän ympärillä liikkuvasta mahdollisesta väärästä informaatiosta.

Lausunnon mukaan ulkomaalaiset toimijat ja kyberrikolliset saattavat esimerkiksi luoda uusia verkkosivuja, muuttaa jo olemassa olevia ja levittää väärää tietoa sosiaalisessa mediassa.

Marraskuun vaalien oletettavasti hidas ääntenlaskenta saattaa antaa mahdollisuuden levittää väärää tietoa esimerkiksi vaalivilpistä ja horjuttaa luottoa maan demokraattisiin instituutioihin.

Ihmisiä kehotetaankin tarkistamaan tietonsa useasta paikasta ja luotettavista lähteistä. (Lähde: AFP)

Australiassa pelastajat löysivät 200 uutta jumiin joutunutta valasta - suurimman osan uskotaan kuolleen

Australian Tasmaniassa pelastajat ovat löytäneet lisää jumiin joutuneita valaita. Nyt yhteensä 470 valasta on ajautunut saaren länsiosassa sijaitsevan Macquarie Harbourin lahteen.

Villieläimistä vastaavan paikallisen viranomaisen mukaan 200 valaan parvi löytyi ilmatarkkailun avulla. Tarkkailusta vastannut ryhmä uskoo, että suurin osa nyt löydetyistä valaista on jo kuollut.

Maanantaina uutisoitiin yli 250 jumiin jääneestä valaasta. Näistä valaista ainakin 90 on jo kuollut pelastusoperaatioista huolimatta. (Lähde: AFP)